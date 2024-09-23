Россияне запускали ударные беспилотники: из-за этого тревога была в двух областях
Понедельник, 23 сентября 2024, 04:34
В ночь на 23 сентября российские военные запустили ударные "Шахеды" с севера.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Российские военные около 2:00 запустили дроны в Сумскую область. Через час там раздался отбой тревоги.
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В 4:23 Воздушные силы сообщили, что ударный БПЛА с Сумщины летит на Полтавщину.
Дополнено: В Сумской области тревога длилась около трех часов, а в Полтавской 40 минут.