Россияне запускали ударные беспилотники: из-за этого тревога была в двух областях

В ночь на 23 сентября российские военные запустили ударные "Шахеды" с севера.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Российские военные около 2:00 запустили дроны в Сумскую область. Через час там раздался отбой тревоги.

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В 4:23 Воздушные силы сообщили, что ударный БПЛА с Сумщины летит на Полтавщину.

Дополнено: В Сумской области тревога длилась около трех часов, а в Полтавской 40 минут.