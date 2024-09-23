ISW: Росія посилює розвідку в Мексиці, щоб впливати на підтримку України

Росія розширює розвідувальні операції в Мексиці, щоб шпигувати за США, посилювати пропаганду та підривати підтримку України.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), NBC News

Деталі: NBC News, посилаючись на неназваних американських чиновників і колишніх офіцерів розвідки, повідомив, що російські спецслужби збільшують свою присутність у Мексиці протягом останніх кількох років з метою шпигунства за Сполученими Штатами і посилення пропаганди, спрямованої на підрив Сполучених Штатів і України.

Реклама:

Американські чиновники висловили занепокоєння з приводу того, що Росія збільшила кількість співробітників свого посольства в Мехіко на десятки осіб, незважаючи на відсутність міцних торговельних відносин із Мексикою, і інтерпретували це збільшення як повернення до тактики часів Холодної війни, спрямованої на посилення розвідувальних операцій у Мексиці.

Аналітики ISW зазначили, що директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс нещодавно зазначив, що це збільшення є результатом висилки російських шпигунів з Європи.

Ключові висновки ISW за 22 вересня:

РЕКЛАМА: