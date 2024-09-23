ISW: Росія посилює розвідку в Мексиці, щоб впливати на підтримку України
Росія розширює розвідувальні операції в Мексиці, щоб шпигувати за США, посилювати пропаганду та підривати підтримку України.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), NBC News
Деталі: NBC News, посилаючись на неназваних американських чиновників і колишніх офіцерів розвідки, повідомив, що російські спецслужби збільшують свою присутність у Мексиці протягом останніх кількох років з метою шпигунства за Сполученими Штатами і посилення пропаганди, спрямованої на підрив Сполучених Штатів і України.
Американські чиновники висловили занепокоєння з приводу того, що Росія збільшила кількість співробітників свого посольства в Мехіко на десятки осіб, незважаючи на відсутність міцних торговельних відносин із Мексикою, і інтерпретували це збільшення як повернення до тактики часів Холодної війни, спрямованої на посилення розвідувальних операцій у Мексиці.
Аналітики ISW зазначили, що директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс нещодавно зазначив, що це збільшення є результатом висилки російських шпигунів з Європи.
Ключові висновки ISW за 22 вересня:
- Удар України 18 вересня по російській базі зберігання ракет і боєприпасів поблизу Торопця, Тверська область, за повідомленнями, знищив достатню кількість російських боєприпасів, щоб вплинути на російські операції в найближчі місяці.
- За повідомленнями, Кремль переглядає ефективність ядерного брязкання шаблею в рамках своїх зусиль вплинути на триваючі політичні дебати на Заході щодо підтримки України і, зокрема, дозволу Україні використовувати надану Заходом зброю проти військових об'єктів в Росії.
- Супутникові знімки пошкоджень на космодромі Плесецьк в Архангельській області, зроблені 21 вересня, свідчать про те, що російські військові нещодавно провели невдале випробування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 "Сармат".
- Міністр оборони України Рустем Умеров заявив 21 вересня, що Україна збільшить виробництво безпілотників "у кілька разів" до 2025 року, щоб зберегти кількісну перевагу України над російським виробництвом безпілотників.
- Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова заявила 22 вересня, що Росія не братиме участі у другому мирному саміті в Україні пізніше 2024 року або в будь-яких "подібних самітах".
- Повідомляється, що Росія розширює розвідувальні операції в Мексиці з метою підриву США і підтримки України.
- Українські сили нещодавно просунулися вперед біля Сватового.
- Російські війська нещодавно незначно просунулися вперед поблизу Торецька і Покровська, на південний захід від Донецька, а також у прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей.
- Український офіцер, який керує безпілотником, заявив 22 вересня, що російське військове командування змушує своїх солдатів копати окопи на російських позиціях у невизначених районах України без зброї, а іноді без бронежилетів, касок і військової форми.