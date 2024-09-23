Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россия усиливает разведку в Мексике, чтобы влиять на поддержку Украины

Алена ИвашкивПонедельник, 23 сентября 2024, 06:38
ISW: Россия усиливает разведку в Мексике, чтобы влиять на поддержку Украины
Мексиканский флаг на юге Мехико, Мексика, фото: Getty Images

Россия расширяет разведывательные операции в Мексике, чтобы шпионить за США, усиливать пропаганду и подрывать поддержку Украины. 

Источник: Институт изучения войны (ISW), NBC News

Детали: NBC News, ссылаясь на неназванных американских чиновников и бывших офицеров разведки, сообщил, что российские спецслужбы увеличивают свое присутствие в Мексике в течение последних нескольких лет с целью шпионажа за Соединенными Штатами и усиления пропаганды, направленной на подрыв Соединенных Штатов и Украины. 

Реклама:

Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия увеличила количество сотрудников своего посольства в Мехико на десятки человек, несмотря на отсутствие прочных торговых отношений с Мексикой, и интерпретировали это увеличение как возвращение к тактике времен Холодной войны, направленной на усиление разведывательных операций в Мексике. 

Аналитики ISW отметили, что директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс недавно отметил, что это увеличение является результатом высылки российских шпионов из Европы.

Ключевые выводы ISW за 22 сентября:

РЕКЛАМА:
  • Удар Украины 18 сентября по российской базе хранения ракет и боеприпасов вблизи Торопца, Тверская область, по сообщениям, уничтожил достаточное количество российских боеприпасов, чтобы повлиять на российские операции в ближайшие месяцы.
  • По сообщениям, Кремль пересматривает эффективность ядерного бряцания саблей в рамках своих усилий повлиять на продолжающиеся политические дебаты на Западе относительно поддержки Украины и, в частности, разрешения Украине использовать предоставленное Западом оружие против военных объектов в России.
  • Спутниковые снимки повреждений на космодроме Плесецк в Архангельской области, сделанные 21 сентября, свидетельствуют о том, что российские военные недавно провели неудачное испытание ядерной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат".
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 21 сентября, что Украина увеличит производство беспилотников "в несколько раз" до 2025 года, чтобы сохранить количественное преимущество Украины над российским производством беспилотников.
  • Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила 22 сентября, что Россия не будет участвовать во втором мирном саммите в Украине позже 2024 года или в любых "подобных саммитах".
  • Сообщается, что Россия расширяет разведывательные операции в Мексике с целью подрыва США и поддержки Украины.
  • Украинские силы недавно продвинулись вперед возле Сватово.
  • Российские войска недавно незначительно продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска, к юго-западу от Донецка, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
  • Украинский офицер, управляющий беспилотником, заявил 22 сентября, что российское военное командование заставляет своих солдат копать окопы на российских позициях в неопределенных районах Украины без оружия, а иногда без бронежилетов, касок и военной формы.

РосcияМексикаСШАшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоАтака КАБ на Харьков: 10 пострадавших, среди них ребенок, под завалами могут быть люди

В МИД Польши приветствовали шаг Украины к восстановлению эксгумаций жертв Волынской трагедии

фотоВблизи Дворца Украина в Киеве произошла стрельба

Украина дала бой Бразилии, но уступила в полуфинале чемпионата мира по футзалу

В Украине планируют заняться эксгумацией жертв Волынской трагедии

Киев осудил атаку Ирана по Израилю и призвал партнеров так же решительно защищать небо Украины

Все новости...
Росcия
Россияне более 60 раз атаковали два направления фронта и забросали УАБами Курщину – Генштаб
В Гааге начинаются слушания по существу по делу о нарушении Россией Морской конвенции ООН
ВСУ отминусовали еще 1 330 оккупантов и 81 артсистему за сутки
Последние новости
04:20
Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи – ISW
03:30
Госдеп США отреагировал на информацию о казни украинских военнопленных
03:06
Обновляется от 21:56Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА
02:40
На Киевщине работает ППО
02:34
обновлено от 1:42В Хмельницкой области раздались взрывы – СМИ
02:12
Вокзал Гамбурга перекрыли из-за подозрения на опасный вирус у пассажира
02:05
БоксЧжилей: Усик просчитал Фьюри, он снова победит
01:16
фотоИз-за российского авиаудара в Золочеве на Харьковщине повреждены дома и электросети
00:40
КГВА: В Киеве работала ПВО, обломки повредили многоэтажку
00:18
фото, видеоАтака КАБ на Харьков: 10 пострадавших, среди них ребенок, под завалами могут быть люди
Все новости...
Реклама:
Реклама: