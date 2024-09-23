ISW: Россия усиливает разведку в Мексике, чтобы влиять на поддержку Украины
Россия расширяет разведывательные операции в Мексике, чтобы шпионить за США, усиливать пропаганду и подрывать поддержку Украины.
Источник: Институт изучения войны (ISW), NBC News
Детали: NBC News, ссылаясь на неназванных американских чиновников и бывших офицеров разведки, сообщил, что российские спецслужбы увеличивают свое присутствие в Мексике в течение последних нескольких лет с целью шпионажа за Соединенными Штатами и усиления пропаганды, направленной на подрыв Соединенных Штатов и Украины.
Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия увеличила количество сотрудников своего посольства в Мехико на десятки человек, несмотря на отсутствие прочных торговых отношений с Мексикой, и интерпретировали это увеличение как возвращение к тактике времен Холодной войны, направленной на усиление разведывательных операций в Мексике.
Аналитики ISW отметили, что директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс недавно отметил, что это увеличение является результатом высылки российских шпионов из Европы.
Ключевые выводы ISW за 22 сентября:
- Удар Украины 18 сентября по российской базе хранения ракет и боеприпасов вблизи Торопца, Тверская область, по сообщениям, уничтожил достаточное количество российских боеприпасов, чтобы повлиять на российские операции в ближайшие месяцы.
- По сообщениям, Кремль пересматривает эффективность ядерного бряцания саблей в рамках своих усилий повлиять на продолжающиеся политические дебаты на Западе относительно поддержки Украины и, в частности, разрешения Украине использовать предоставленное Западом оружие против военных объектов в России.
- Спутниковые снимки повреждений на космодроме Плесецк в Архангельской области, сделанные 21 сентября, свидетельствуют о том, что российские военные недавно провели неудачное испытание ядерной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат".
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 21 сентября, что Украина увеличит производство беспилотников "в несколько раз" до 2025 года, чтобы сохранить количественное преимущество Украины над российским производством беспилотников.
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила 22 сентября, что Россия не будет участвовать во втором мирном саммите в Украине позже 2024 года или в любых "подобных саммитах".
- Сообщается, что Россия расширяет разведывательные операции в Мексике с целью подрыва США и поддержки Украины.
- Украинские силы недавно продвинулись вперед возле Сватово.
- Российские войска недавно незначительно продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска, к юго-западу от Донецка, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Украинский офицер, управляющий беспилотником, заявил 22 сентября, что российское военное командование заставляет своих солдат копать окопы на российских позициях в неопределенных районах Украины без оружия, а иногда без бронежилетов, касок и военной формы.