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ЗСУ відмінусували ще 1 330 окупантів і 81 артсистему за добу

Ірина БалачукПонеділок, 23 вересня 2024, 07:40
ЗСУ відмінусували ще 1 330 окупантів і 81 артсистему за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 330 загарбників та знищили 280 одиниць військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 643 750 (+1 330) осіб,
  • танків – 8 784 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 17 252 (+30) од,
  • артилерійських систем – 18 414 (+81) од,
  • РСЗВ – 1 197 (+2) од,
  • засобів ППО – 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 699 (+71) од,
  • крилатих ракет – 2 595 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 102 (+79) од,
  • спеціальної техніки – 3 145 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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