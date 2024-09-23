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ВСУ отминусовали еще 1 330 оккупантов и 81 артсистему за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 23 сентября 2024, 07:40
ВСУ отминусовали еще 1 330 оккупантов и 81 артсистему за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 330 захватчиков и уничтожили 280 единиц военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 643 750 (+1 330) человек,
  • танков – 8 784 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 252 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 18 414 (+81) ед,
  • РСЗО – 1 197 (+2) ед,
  • средств ПВО – 949 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 699 (+71) ед,
  • крылатых ракет – 2 595 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 102 (+79) ед,
  • специальной техники – 3 145 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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