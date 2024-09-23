Росіяни понад 60 разів атакували два напрямки фронту та закидали КАБами Курщину – Генштаб

Минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 162 бойових зіткнення, російські загарбники продовжують активно штурмувати Покровський і Курахівський напрямки, де загалом відбулося 63 атаки ворога. Також росіяни продовжують скидати керовані авіаційні бомби у Курський області, де триває військова операція ЗСУ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Виїмки.

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На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару.

На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішні для ворога бойові зіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог провів один невдалий штурм, отримавши відсіч.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіаційних ударів з використанням 27 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли по Брускам, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці, Бояро-Лежачам та ряду інших прикордонних населених пунктів.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.