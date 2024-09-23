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Росіяни атакували "швидку" на Херсонщині: 2 постраждалих

Ірина БалачукПонеділок, 23 вересня 2024, 08:53
Росіяни атакували швидку на Херсонщині: 2 постраждалих
Фото ілюстративне з сайту МОЗ

Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль швидкої допомоги у Бєлозерській громаді на Херсонщині – дві людини дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Зранку поблизу Ромашкового Білозерської громади росіяни атакували "швидку" з безпілотника. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки"".

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Деталі: Зазначається, що у них – вибухові травми і контузії. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Херсонська областьвійнамедицина
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