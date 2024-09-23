Россияне атаковали "скорую" на Херсонщине: 2 пострадавших

Российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль скорой помощи в Белозерской общине на Херсонщине – два человека получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Утром вблизи Ромашкового Белозерской общины россияне атаковали "скорую" с беспилотника. В результате сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения. Пострадал 58-летний фельдшер и 50-летний водитель "экстренки"".

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Детали: Отмечается, что у них – взрывные травмы и контузии. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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