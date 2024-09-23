У боях за Україну загинув рейнджер армії Ірландії Роберт Діган

Колишній член елітного крила армійських рейнджерів Збройних сил Ірландії, 29-річний Роберт Діган з Ньюбріджа у графстві Ко-Кілдер, загинув у боях з російськими військами в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Irish Times

Деталі: Повідомляється, що Діган був смертельно поранений під час боїв за Україну минулого четверга, хоча новина про його загибель в бою з'явилася в неділю.

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Незрозуміло, чи його останки були знайдені його українськими колегами, хоча кілька джерел в Ірландії повідомили, що, на їхню думку, ці роботи все ще тривають.

Хоча Роберт Діган, схоже, не мав жодних зв'язків з Україною до російського вторгнення в лютому 2022 року, він був глибоко переконаний у тому, що росіяни повинні бути переможені.

Джерела описують його як дуже принципову людину, яка була сповнена рішучості відігравати свою роль у боротьбі на боці України і завжди мала намір повернутися на війну, навіть після поранення, отриманого там два роки тому.

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У жовтні 2022 року, коли він їхав на автомобілі під час виконання службових обов'язків, він підірвався на саморобному вибуховому пристрої. Діган отримав серйозні поранення, в тому числі в обличчя, і в результаті втратив око.

Його евакуювали назад до Ірландії, де він пройшов курс лікування та реабілітації, після чого повернувся до України на початку цього року. В Україні він був членом спецпідрозділу "Стугна", підрозділу спеціального призначення, який бере участь у складних і небезпечних місіях.

Як стало відомо, він був смертельно поранений, прикриваючи відступ своєї команди з району під час боїв з російськими військами.

Роберт Діган вступив до лав Збройних сил Ірландії 11 років тому і отримав бажане місце у крилі армійських рейнджерів у 2017 році. Його батько – колишній військовослужбовець Збройних сил, який також служив у крилі армійських рейнджерів, а брат – діючий військовослужбовець. Джерела описують їх як дуже шановану військову родину.

Виступаючи вчора в Нью-Йорку на Саміті ООН майбутнього, президент Майкл Д. Хіггінс висловив співчуття родині колишнього ірландського солдата, назвавши його загибель "жахливою трагедією".

Нагадаємо: Міністерство закордонних справ Ірландії торік у грудні підтвердило загибель свого громадянина в Україні, який боровся проти повномасштабного вторгнення Росії.