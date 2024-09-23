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В боях за Украину погиб рейнджер армии Ирландии Роберт Диган

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 23 сентября 2024, 11:03
В боях за Украину погиб рейнджер армии Ирландии Роберт Диган
Фото: Роберт Диган, фото: Dublin Live

Бывший член элитного крыла армейских рейнджеров Вооруженных сил Ирландии, 29-летний Роберт Диган из Ньюбриджа в графстве Ко-Килдер, погиб в боях с российскими войсками в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times

Детали: Сообщается, что Диган был смертельно ранен во время боев за Украину в прошлый четверг, хотя новость о его гибели в бою появилась в воскресенье.

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Непонятно, были ли его останки найдены его украинскими коллегами, хотя несколько источников в Ирландии сообщили, что, по их мнению, эти работы все еще продолжаются.

Хотя Роберт Диган, похоже, не имел никаких связей с Украиной до российского вторжения в феврале 2022 года, он был глубоко убежден в том, что русские должны быть побеждены.

Источники описывают его как очень принципиального человека, который был полон решимости играть свою роль в борьбе на стороне Украины и всегда намеревался вернуться на войну, даже после ранения, полученного там два года назад.

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В октябре 2022 года, когда он ехал на автомобиле во время выполнения служебных обязанностей, он подорвался на самодельном взрывном устройстве. Диган получил серьезные ранения, в том числе в лицо, и в результате потерял глаз.

Его эвакуировали обратно в Ирландию, где он прошел курс лечения и реабилитации, после чего вернулся в Украину в начале этого года. В Украине он был членом спецподразделения "Стугна", подразделения специального назначения, которое участвует в сложных и опасных миссиях.

Как стало известно, он был смертельно ранен, прикрывая отступление своей команды из района во время боев с российскими войсками.

Роберт Диган вступил в ряды Вооруженных сил Ирландии 11 лет назад и получил желанное место в крыле армейских рейнджеров в 2017 году. Его отец – бывший военнослужащий Вооруженных сил, который также служил в крыле армейских рейнджеров, а брат – действующий военнослужащий. Источники описывают их как очень уважаемую военную семью.

Выступая вчера в Нью-Йорке на Саммите ООН будущего, президент Майкл Д. Хиггинс выразил соболезнования семье бывшего ирландского солдата, назвав его гибель "ужасной трагедией".

Напомним: Министерство иностранных дел Ирландии в декабре прошлого года подтвердило гибель своего гражданина в Украине, который боролся против полномасштабного вторжения России.

войнаУкраинажертвы
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