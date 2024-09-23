На Харківщині через російську атаку загинула жінка, ще одна поранена
23 вересня окупанти обстріляли місто Купʼянськ та село Осиново в Харківській області, внаслідок атаки загинула 82-річна жінка, ще одну жінку 59 років було поранено.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили, поліція Харківської області, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова Синєгубова: "Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка".
Деталі: За словами очільника ОВА, наразі на місці влучання працюють правоохоронці та екстрені служби. Раніше повітряники повідомляли про ракетну небезпеку у Харківській області.
Оновлено: Згодом в поліції зазначили, що окупанти також вдарили по селу Осиново.
"Під час ворожого обстрілу постраждала 59-річна власниця будинку. З вибуховими ушкодженнями її доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, загарбники пошкодили приватний будинок та автомобіль.
Передісторія:
- Армія РФ протягом 22 вересня обстрілювала Купʼянськ: пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, горіла лісова підстилка. Також окупанти вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий, у результаті атаки поранення зазнала 64-річна жінка.