На Харківщині через російську атаку загинула жінка, ще одна поранена

23 вересня окупанти обстріляли місто Купʼянськ та село Осиново в Харківській області, внаслідок атаки загинула 82-річна жінка, ще одну жінку 59 років було поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили, поліція Харківської області, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За словами очільника ОВА, наразі на місці влучання працюють правоохоронці та екстрені служби. Раніше повітряники повідомляли про ракетну небезпеку у Харківській області.

Оновлено: Згодом в поліції зазначили, що окупанти також вдарили по селу Осиново.

фото: Харківська обласна прокуратура

"Під час ворожого обстрілу постраждала 59-річна власниця будинку. З вибуховими ушкодженнями її доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, загарбники пошкодили приватний будинок та автомобіль.

Передісторія: