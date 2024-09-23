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На Харківщині через російську атаку загинула жінка, ще одна поранена

Анастасія ПроцПонеділок, 23 вересня 2024, 11:40
На Харківщині через російську атаку загинула жінка, ще одна поранена
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

23 вересня окупанти обстріляли місто Купʼянськ та село Осиново в Харківській області, внаслідок атаки загинула 82-річна жінка, ще одну жінку 59 років було поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили, поліція Харківської області, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За словами очільника ОВА, наразі на місці влучання працюють правоохоронці та екстрені служби. Раніше повітряники повідомляли про ракетну небезпеку у Харківській області.

Оновлено: Згодом в поліції зазначили, що окупанти також вдарили по селу Осиново.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

"Під час ворожого обстрілу постраждала 59-річна власниця будинку. З вибуховими ушкодженнями її доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, загарбники пошкодили приватний будинок та автомобіль. 

Передісторія: 

  • Армія РФ протягом 22 вересня обстрілювала Купʼянськ: пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди,  горіла лісова підстилка. Також окупанти вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий, у результаті атаки поранення зазнала 64-річна жінка.

Харківська областьобстрілжертви
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