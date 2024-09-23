На Харьковщине из-за российской атаки погибла женщина, еще одна ранена

23 сентября оккупанты обстреляли город Купянск и село Осиново в Харьковской области, в результате атаки погибла 82-летняя женщина, еще одна женщина 59 лет была ранена.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы, полиция Харьковской области, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Около 09:00 оккупанты нанесли очередной удар по Купянску. К сожалению, погибла гражданская 82-летняя женщина".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: По словам главы ОВА, сейчас на месте попадания работают правоохранители и экстренные службы. Ранее воздушники сообщали о ракетной опасности в Харьковской области.

Обновлено: Впоследствии в полиции отметили, что оккупанты также ударили по селу Осиново.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

"Во время вражеского обстрела пострадала 59-летняя владелица дома. С взрывными повреждениями ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Кроме того, захватчики повредили частный дом и автомобиль.

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