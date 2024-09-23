На Харьковщине из-за российской атаки погибла женщина, еще одна ранена
23 сентября оккупанты обстреляли город Купянск и село Осиново в Харьковской области, в результате атаки погибла 82-летняя женщина, еще одна женщина 59 лет была ранена.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы, полиция Харьковской области, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь Синегубова: "Около 09:00 оккупанты нанесли очередной удар по Купянску. К сожалению, погибла гражданская 82-летняя женщина".
Детали: По словам главы ОВА, сейчас на месте попадания работают правоохранители и экстренные службы. Ранее воздушники сообщали о ракетной опасности в Харьковской области.
Обновлено: Впоследствии в полиции отметили, что оккупанты также ударили по селу Осиново.
"Во время вражеского обстрела пострадала 59-летняя владелица дома. С взрывными повреждениями ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики повредили частный дом и автомобиль.
Предыстория:
- Армия РФ в течение 22 сентября обстреливала Купянск: повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, горела лесная подстилка. Также оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой, в результате атаки ранения получила 64-летняя женщина.