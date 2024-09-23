Зеленський не вірить, що Трамп дійсно знає, як зупинити війну

Президент Володимир Зеленський переконаний, що 45-й президент США, кандидат в американські лідери від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю українського президента виданню The New Yorker

Пряма мова Зеленського: "З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш".

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Деталі: За словами українського президента, він бачив "багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто".

Передісторія:

Раніше Трамп заявляв, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

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