Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський не вірить, що Трамп дійсно знає, як зупинити війну

Ірина Балачук, Уляна КричковськаПонеділок, 23 вересня 2024, 12:12
Зеленський не вірить, що Трамп дійсно знає, як зупинити війну
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що 45-й президент США, кандидат в американські лідери від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю українського президента виданню The New Yorker

Пряма мова Зеленського: "З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш".

Реклама:

Деталі: За словами українського президента, він бачив "багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто".

Передісторія:

  • Раніше Трамп заявляв, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.
  • Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.
  • Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

Читайте також: Трамп знімає санкції? Чи дійсно кандидат у президенти США планує послаблення обмежень проти РФ

ЗеленськийТрампвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Від початку доби на фронті 79 боєзіткнень, складна ситуація на Курахівському напрямку – Генштаб

На Львівщині вбили подружжя: нападник втік на їхньому авто

Оксамитовий сезон "бавовни" СБУ: на нафтобазі у Воронезькій області РФ було 20 резервуарів

Посол Швейцарії пояснив, чому його країна була на зустрічі Китаю і Бразилії щодо "плану миру в Україні"

Комітет ВР рекомендував історичне збільшення податків до другого читання – нардеп

фотоНа Харківщині викрили велику схему ухилення від мобілізації: затримано 13 медичних посадовців

Усі новини...
Зеленський
"План перемоги": Зеленський у США проситиме гарантії безпеки як у НАТО та сучасну зброю – The Times
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
Зеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
Останні новини
18:23
Винищувач F-18 розбився в Іспанії, загинув пілот
18:22
Ціни на яблука в Україні встановили семирічний рекорд
18:18
Міноборони РФ планує набрати не менше 255 тисяч контрактників до 2027 року – росЗМІ
18:14
Учні початкових класів харчуватимуться безоплатно: з бюджету виділили 2 млрд гривень
18:03
В Україні викривач корупції вперше отримав винагороду: мільйонна сума
18:00
футболОдеський "Чорноморець" дотиснув "Оболонь" у 9 турі УПЛ
17:46
На Волині жінці довелося заплатити за безкоштовну операцію: після розголосу гроші повернуть
17:39
Компанію-спецімпортера, яка заборгувала державі сотні мільйонів, передали від ГУР до МОУ
17:32
У Польщі готові розпочати навчання перших добровольців з Українського легіону
17:20
Від початку доби на фронті 79 боєзіткнень, складна ситуація на Курахівському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: