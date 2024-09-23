Зеленский не верит, что Трамп действительно знает, как остановить войну

Президент Владимир Зеленский убежден, что 45-й президент США, кандидат в американские лидеры от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью украинского президента The New Yorker

Прямая речь Зеленского: "С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь".

Реклама:

Детали: По словам украинского президента, он видел "много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто".

Предыстория:

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.

Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что знает, как завершить войну в Украине. На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

Читайте также: Трамп снимает санкции? Действительно ли кандидат в президенты США планирует ослабление ограничений против РФ