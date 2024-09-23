Надійна якість проти суперклею: артрозвідка порівняла західні та російські дрони

У 15-тій бригаді артрозвідки "Чорний ліс" порівняли безпілотники західного зразка та російські БпЛА і наголошують, що у війні дронів дуже важливими є оновлення та удосконалення техніки.

Джерело: стаття "Української правди": "Очі богів. Як артрозвідка ЗСУ зробила стрибок до знищення "аналаговнету" та "С-400""

Пряма мова головного сержанта взводу БПАК Петра: "У західних систем є багато плюсів. По-перше, це висока надійність. Воно зроблене на виробничих потужностях дуже великих компаній, і це відчувається одразу. По-друге, західні комплекси можна застосовувати для великого діапазону різних дій.

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Але мінуси в них теж явні – всі вони дуже дорогі і їх дуже мало. А наша війна показує, що багато вирішує кількість".

Деталі: Щодо російських дронів, військовий пояснює, що вони зроблені з дешевих матеріалів, але вони працюють: "Знаєте, на виставках зброї всі ці російські дрони вилизані, кріплення металеві, шурупи якісь з алюмінію дуже легкі. Але коли наші ППОшники приносять збитими ті самі дрони, то воно все на якихось стяжках, суперклеєм приклеєно і так далі. Але літає".

"Є три компоненти, які на всіх розвідувальних дронах мають бути хороші: камера, автопілот і модулі зв'язку. Камера в росіян очевидно не російська. Автопілот теж. Але найдорожче – модулі зв'язку – противник якось робить сам. І це погано", – описує характеристики ворожої техніки Петро.

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За його словами, у росіян дрони дешеві, хороші і їх багато. Він проводить паралель з FPV. Українські військові придумали зробити із цього засіб ураження, але тепер ворог перевершує Сили оборони у кількості. Хоча всі зразки, які перехоплюють ЗСУ набагато гірші за українські аналоги в плані якості.

Усі погоджуються в одному – щоб мати перевагу на війні, головне не зупинитись в оновленні й удосконаленні техніки. Це буде в прямому сенсі смертельною помилкою.

Пряма мова: "У цій війні БПЛА проходять той самий шлях становлення, який колись пройшла авіація. Першими були розвідувальні дрони. Потім з'явились прості бомбардувальники. Тепер перейшли до перехоплювачів. Логічно, що далі будуть, скоріше всього, винищувачі і штурмовики".