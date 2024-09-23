Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Надійна якість проти суперклею: артрозвідка порівняла західні та російські дрони

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 23 вересня 2024, 12:44
Надійна якість проти суперклею: артрозвідка порівняла західні та російські дрони
Головний сержант взводу БПАК 15-ї бригади Петро. фото УП

У 15-тій бригаді артрозвідки "Чорний ліс" порівняли безпілотники західного зразка та російські БпЛА і наголошують, що у війні дронів дуже важливими є оновлення та удосконалення техніки.

Джерело: стаття "Української правди": "Очі богів. Як артрозвідка ЗСУ зробила стрибок до знищення "аналаговнету" та "С-400""

Пряма мова головного сержанта взводу БПАК Петра: "У західних систем є багато плюсів. По-перше, це висока надійність. Воно зроблене на виробничих потужностях дуже великих компаній, і це відчувається одразу. По-друге, західні комплекси можна застосовувати для великого діапазону різних дій.

Реклама:

Але мінуси в них теж явні – всі вони дуже дорогі і їх дуже мало. А наша війна показує, що багато вирішує кількість".

Деталі: Щодо російських дронів, військовий пояснює, що вони зроблені з дешевих матеріалів, але вони працюють: "Знаєте, на виставках зброї всі ці російські дрони вилизані, кріплення металеві, шурупи якісь з алюмінію дуже легкі. Але коли наші ППОшники приносять збитими ті самі дрони, то воно все на якихось стяжках, суперклеєм приклеєно і так далі. Але літає".

"Є три компоненти, які на всіх розвідувальних дронах мають бути хороші: камера, автопілот і модулі зв'язку. Камера в росіян очевидно не російська. Автопілот теж. Але найдорожче – модулі зв'язку – противник якось робить сам. І це погано", – описує характеристики ворожої техніки Петро.

РЕКЛАМА:

За його словами, у росіян дрони дешеві, хороші і їх багато. Він проводить паралель з FPV. Українські військові придумали зробити із цього засіб ураження, але тепер ворог перевершує Сили оборони у кількості. Хоча всі зразки, які перехоплюють ЗСУ набагато гірші за українські аналоги в плані якості.

Усі погоджуються в одному – щоб мати перевагу на війні, головне не зупинитись в оновленні й удосконаленні техніки. Це буде в прямому сенсі смертельною помилкою.

Пряма мова: "У цій війні БПЛА проходять той самий шлях становлення, який колись пройшла авіація. Першими були розвідувальні дрони. Потім з'явились прості бомбардувальники. Тепер перейшли до перехоплювачів. Логічно, що далі будуть, скоріше всього, винищувачі і штурмовики".

безпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області РФ

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

Усі новини...
безпілотники
У Росії заявили про атаку 125 безпілотників
У низці регіонів Росії пролунали вибухи, спалахнули пожежі
Росіяни запускали по Україні "Шахеди"
Останні новини
11:09
ВООЗ схвалила перший тест на мавпячу віспу для екстреного використання
11:02
Міненерго: ворог атакував енергооб'єкти у шести областях
10:56
відеоСили безпілотних систем знищили понтонну переправу ворога на Луганщині
10:54
Один з найбільших світових виробників чипів опинився в кризі
10:51
відеоВ Енергодарі підірвали колаборанта, так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС – ГУР
10:41
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
10:35
У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області РФ
10:31
відеоГУР: У Новосибірську спалили відділення ФСБ
10:24
футболЛіга конференцій: "Челсі" з Мудриком розібрався з "Гентом", "Омонія" Безуса розгромила "Вікінгур"
10:22
Байден оцінив ймовірність широкомасштабної війни на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама:
Реклама: