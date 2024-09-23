Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Надежное качество против суперклея: артразведка сравнила западные и российские дроны

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 23 сентября 2024, 12:44
Надежное качество против суперклея: артразведка сравнила западные и российские дроны
Главный сержант взвода БПАК 15-й бригады Петр. фото УП

В 15-й бригаде артразведки "Черный лес" сравнили беспилотники западного образца и российские БпЛА и отмечают, что в войне дронов очень важно обновление и совершенствование техники.

Источник: статья "Украинской правды": "Глаза богов. Как артразведка ВСУ сделала прыжок к уничтожению "аналаговнета" и "С-400""

Прямая речь главного сержанта взвода БПАК Петра: "У западных систем есть много плюсов. Во-первых, это высокая надежность. Оно сделано на производственных мощностях очень крупных компаний, и это чувствуется сразу. Во-вторых, западные комплексы можно применять для большого диапазона различных действий.

Реклама:

Но минусы у них тоже явные - все они очень дорогие и их очень мало. А наша война показывает, что многое решает количество".

Детали: Относительно российских дронов, военный объясняет, что они сделаны из дешевых материалов, но они работают: "Знаете, на выставках оружия все эти российские дроны вылизаны, крепления металлические, шурупы какие-то из алюминия очень легкие. Но когда наши ПВОшники приносят сбитыми те самые дроны, то оно все на каких-то стяжках, суперклеем приклеено и так далее. Но летает".

"Есть три компонента, которые на всех разведывательных дронах должны быть хорошие: камера, автопилот и модули связи. Камера у россиян явно не российская. Автопилот тоже. Но самое дорогое - модули связи - противник как-то делает сам. И это плохо", - описывает характеристики вражеской техники Петр.

РЕКЛАМА:

По его словам, у россиян дроны дешевые, хорошие и их много. Он проводит параллель с FPV. Украинские военные придумали сделать из этого средство поражения, но теперь враг превосходит Силы обороны в количестве. Хотя все образцы, которые перехватывают ВСУ гораздо хуже украинских аналогов в плане качества.

Все соглашаются в одном - чтобы иметь преимущество на войне, главное не остановиться в обновлении и совершенствовании техники. Это будет в прямом смысле смертельной ошибкой.

Прямая речь: "В этой войне БПЛА проходят тот же путь становления, который когда-то прошла авиация. Первыми были разведывательные дроны. Затем появились простые бомбардировщики. Теперь перешли к перехватчикам. Логично, что дальше будут, скорее всего, истребители и штурмовики".

беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

С начала суток на фронте 79 боестолкновений, сложная ситуация на Кураховском направлении – Генштаб

На Львовщине убили супругов: нападавший скрылся на их авто

Бархатный сезон "бавовны" СБУ: на нефтебазе в Воронежской области РФ было 20 резервуаров

Посол Швейцарии объяснил, почему его страна была на встрече Китая и Бразилии по "плану мира в Украине"

Комитет ВР рекомендовал историческое увеличение налогов ко второму чтению – нардеп

фотоНа Харьковщине разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задержаны 13 медицинских чиновников

Все новости...
беспилотники
В России заявили об атаке 125 беспилотников
В ряде регионов России прогремели взрывы, вспыхнули пожары
Россияне запускали по Украине "Шахеды"
Последние новости
18:22
Цены на яблоки в Украине установили семилетний рекорд
18:18
Минобороны РФ планирует набрать не менее 255 тысяч контрактников до 2027 года – росСМИ
18:14
Ученики начальных классов будут питаться бесплатно: из бюджета выделили 2 млрд гривен
18:03
В Украине обличитель коррупции впервые получил вознаграждение: миллионная сумма
18:00
Футбол"Черноморец" дожал "Оболонь" в 9 туре УПЛ
17:46
На Волыни женщине пришлось заплатить за бесплатную операцию: после огласки деньги вернут
17:39
Компанию-специмпортера, которая задолжала государству сотни миллионов, передали от ГУР в МОУ
17:32
В Польше готовы начать обучение первых добровольцев из Украинского легиона
17:20
С начала суток на фронте 79 боестолкновений, сложная ситуация на Кураховском направлении – Генштаб
17:09
Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Все новости...
Реклама:
Реклама: