Надежное качество против суперклея: артразведка сравнила западные и российские дроны

В 15-й бригаде артразведки "Черный лес" сравнили беспилотники западного образца и российские БпЛА и отмечают, что в войне дронов очень важно обновление и совершенствование техники.

Источник: статья "Украинской правды": "Глаза богов. Как артразведка ВСУ сделала прыжок к уничтожению "аналаговнета" и "С-400""

Прямая речь главного сержанта взвода БПАК Петра: "У западных систем есть много плюсов. Во-первых, это высокая надежность. Оно сделано на производственных мощностях очень крупных компаний, и это чувствуется сразу. Во-вторых, западные комплексы можно применять для большого диапазона различных действий.

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Но минусы у них тоже явные - все они очень дорогие и их очень мало. А наша война показывает, что многое решает количество".

Детали: Относительно российских дронов, военный объясняет, что они сделаны из дешевых материалов, но они работают: "Знаете, на выставках оружия все эти российские дроны вылизаны, крепления металлические, шурупы какие-то из алюминия очень легкие. Но когда наши ПВОшники приносят сбитыми те самые дроны, то оно все на каких-то стяжках, суперклеем приклеено и так далее. Но летает".

"Есть три компонента, которые на всех разведывательных дронах должны быть хорошие: камера, автопилот и модули связи. Камера у россиян явно не российская. Автопилот тоже. Но самое дорогое - модули связи - противник как-то делает сам. И это плохо", - описывает характеристики вражеской техники Петр.

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По его словам, у россиян дроны дешевые, хорошие и их много. Он проводит параллель с FPV. Украинские военные придумали сделать из этого средство поражения, но теперь враг превосходит Силы обороны в количестве. Хотя все образцы, которые перехватывают ВСУ гораздо хуже украинских аналогов в плане качества.

Все соглашаются в одном - чтобы иметь преимущество на войне, главное не остановиться в обновлении и совершенствовании техники. Это будет в прямом смысле смертельной ошибкой.

Прямая речь: "В этой войне БПЛА проходят тот же путь становления, который когда-то прошла авиация. Первыми были разведывательные дроны. Затем появились простые бомбардировщики. Теперь перешли к перехватчикам. Логично, что дальше будут, скорее всего, истребители и штурмовики".