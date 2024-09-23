ЗСУ назвали втрати РФ після прориву на Харківщині від серпня

За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram

Деталі: За підрахунками українських військових, з цих втрат 5426 особи безповоротними та 10958 – пораненими.

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Також українські бійці знешкодили 143 танків (69 знищено та 74 пошкоджено), 211 бойових броньованих машин (134 знищено, 77 пошкоджено), 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено), 762 артилерійських системи (212 знищено, 550 пошкоджено).

Окрім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога, йдеться у повідомленні.