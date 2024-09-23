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ВСУ назвали потери РФ после прорыва на Харьковщине с августа

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 сентября 2024, 13:23
ВСУ назвали потери РФ после прорыва на Харьковщине с августа
иллюстративное фото «Радио Свобода»

За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении российские оккупанты потеряли всего 16384 военнослужащих.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram

Детали: По подсчетам украинских военных, из этих потерь 5426 человек безвозвратными и 10958 - ранеными.

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Также украинские бойцы обезвредили 143 танков (69 уничтожены и 74 повреждены), 211 боевых бронированных машин (134 уничтожены, 77 повреждены), 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожены, 598 повреждены), 762 артиллерийских системы (212 уничтожены, 550 повреждены).

Кроме того, уничтожено 4458 БПЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага, говорится в сообщении.

Харьковская областьвойна
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