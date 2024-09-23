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Росія направляє моряків з авіаносця "Кузнєцов" на фронт через брак військових – Forbes

"Українська правда"Понеділок, 23 вересня 2024, 13:35
Росія направляє моряків з авіаносця Кузнєцов на фронт через брак військових – Forbes
"Адмірал Кузнєцов". Фото: Getty Images

Російських військових моряків, які несли службу на єдиному в російській армії авіаносці "Адмірал Кузнецов", ймовірно, відправили на фронт воювати проти України.

Джерело: Forbes з посиланням на дані аналітиків OSINT-проєкту Moklasen

Деталі: В матеріалі йдеться, що російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який не виходив у море вже вісім років, може більше ніколи не вийти на бойове чергування. 

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Замість того, екіпаж судна відправляють на фронт в Україну, що стало ще одним свідченням кризи у російській армії, зазначають у виданні.

За інформацією аналітика Moklasen, частина екіпажу авіаносця, що раніше складав 1500 осіб, була переведена до сухопутних військ і сформувала так званий "фрегатний" батальйон, який бере участь у бойових діях у складі 1-ї гвардійської танкової армії. 

Forbes пише, що спочатку цей підрозділ воював на Харківщині, а згодом був передислокований на Покровський напрямок. Щонайменше один із моряків зі складу цього батальйону вже зник безвісти.

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Дослівно: "Те, що росіяни, очевидно, виводять людей з "Кузнєцова", не дивно. Кремль вдається до крайніх заходів, щоб мобілізувати 30 000 нових військовослужбовців, яких він потребує щомісяця лише для того, щоб замінити втрати на полі бою – вбитих, поранених і захоплених в полон в Україні".

Довідково: 

"Адмірал Кузнєцов" – єдиний авіаносний крейсер Військово-морського флоту Росії, флагман ВМФ і Північного флоту. Під час останньої операції біля берегів Сирії в 2016 році авіаносець втратив частину літаків в аваріях на злітному майданчику. У 2018 році "Кузнєцов" отримав пробоїну під час затоплення ремонтного доку. У 2019 році авіаносець спалахнув у ході ремонтних робіт.

РосіяфлотрозвідкаЗбройні сили
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