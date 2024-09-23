Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия направляет моряков с авианосца «Кузнецов» на фронт из-за нехватки военных – Forbes

"Украинская правда"Понедельник, 23 сентября 2024, 13:35
Россия направляет моряков с авианосца «Кузнецов» на фронт из-за нехватки военных – Forbes
"Адмирал Кузнецов". Фото: Getty Images

Российских военных моряков, которые несли службу на единственном в российской армии авианосце "Адмирал Кузнецов", вероятно, отправили на фронт воевать против Украины.

Источник: Forbes со ссылкой на данные аналитиков OSINT-проекта Moklasen

Детали: В материале говорится, что российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который не выходил в море уже восемь лет, может больше никогда не выйти на боевое дежурство. 

Реклама:

Вместо этого, экипаж судна отправляют на фронт в Украину, что стало еще одним свидетельством кризиса в российской армии, отмечают в издании.

По информации аналитика Moklasen, часть экипажа авианосца, ранее составлявшего 1500 человек, была переведена в сухопутные войска и сформировала так называемый "фрегатный" батальон, который участвует в боевых действиях в составе 1-й гвардейской танковой армии. 

Forbes пишет, что сначала это подразделение воевало на Харьковщине, а впоследствии было передислоцировано на Покровское направление. По меньшей мере один из моряков из состава этого батальона уже пропал без вести.

РЕКЛАМА:

Дословно: "То, что россияне, очевидно, выводят людей с "Кузнецова", неудивительно. Кремль прибегает к крайним мерам, чтобы мобилизовать 30 000 новых военнослужащих, в которых он нуждается ежемесячно только для того, чтобы восполнить потери на поле боя – убитых, раненых и захваченных в плен в Украине".

Справочно: 

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. Во время последней операции у берегов Сирии в 2016 году авианосец потерял часть самолетов в авариях на взлетной площадке. В 2018 году "Кузнецов" получил пробоину во время затопления ремонтного дока. В 2019 году авианосец загорелся в ходе ремонтных работ. 

РосcияфлотразведкаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

Все новости...
Росcия
Появились новые спутниковые снимки неудачного запуска ракеты «Сармат», которой пугал Путин
В России приостановят два газовых мегапроекта из-за санкций – росСМИ
Разведчики показали, как уничтожили российскую ПВО С-400
Последние новости
11:09
ВОЗ одобрила первый тест на обезьянью оспу для экстренного использования
11:02
Минэнерго: враг атаковал энергообъекты в шести областях
10:56
видеоСилы беспилотных систем уничтожили понтонную переправу врага на Луганщине
10:54
Один из крупнейших мировых производителей чипов оказался в кризисе
10:51
видеоВ Энергодаре взорвали коллаборанта, так называемого начальника охраны оккупированной ЗАЭС – ГУР
10:41
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
10:35
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
Все новости...
Реклама:
Реклама: