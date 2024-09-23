Россия направляет моряков с авианосца «Кузнецов» на фронт из-за нехватки военных – Forbes

Российских военных моряков, которые несли службу на единственном в российской армии авианосце "Адмирал Кузнецов", вероятно, отправили на фронт воевать против Украины.

Источник: Forbes со ссылкой на данные аналитиков OSINT-проекта Moklasen

Детали: В материале говорится, что российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который не выходил в море уже восемь лет, может больше никогда не выйти на боевое дежурство.

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Вместо этого, экипаж судна отправляют на фронт в Украину, что стало еще одним свидетельством кризиса в российской армии, отмечают в издании.

По информации аналитика Moklasen, часть экипажа авианосца, ранее составлявшего 1500 человек, была переведена в сухопутные войска и сформировала так называемый "фрегатный" батальон, который участвует в боевых действиях в составе 1-й гвардейской танковой армии.

Forbes пишет, что сначала это подразделение воевало на Харьковщине, а впоследствии было передислоцировано на Покровское направление. По меньшей мере один из моряков из состава этого батальона уже пропал без вести.

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Дословно: "То, что россияне, очевидно, выводят людей с "Кузнецова", неудивительно. Кремль прибегает к крайним мерам, чтобы мобилизовать 30 000 новых военнослужащих, в которых он нуждается ежемесячно только для того, чтобы восполнить потери на поле боя – убитых, раненых и захваченных в плен в Украине".

Справочно:

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. Во время последней операции у берегов Сирии в 2016 году авианосец потерял часть самолетов в авариях на взлетной площадке. В 2018 году "Кузнецов" получил пробоину во время затопления ремонтного дока. В 2019 году авианосец загорелся в ходе ремонтных работ.