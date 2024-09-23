Через російський обстріл Донеччини загинула жінка, ще 10 людей поранені

Внаслідок російського обстрілу Краматорська та села Шахове Донецької області вдень 23 вересня загинула 45-річна жінка, ще 10 людей постраждали, зокрема 2 дитини.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Офіс генерального прокурора

Пряма мова Філашкіна: "Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Краматорська. Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Загинула жінка приблизно 45 років, поранення отримав її чоловік".

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Деталі: Згодом Філашкін повідомив, що кількість постраждалих зросла до 3 людей. Окупанти пошкодили 8 приватних будинків.

фото: Донецька обласна прокуратура

За даними прокуратури, окупанти атакували місто, попередньо, застосовуючи РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною.

Дослівно ОГП: "Під ударами окупантів опинились житлові будинки. Під час атаки загинула 48-річна жінка, а її чоловік 48 років та 61-річний мешканець дістали поранення. Ще одну жительку 56 років травмовано".

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фото: Донецька ОВА

Оновлено: Крім того, російська армія вдарила, ймовірно, "ФАБ-250 УМПК" по селу Шахове Покровського району, від ворожого вогню постраждали 7 людей, у тому числі 2 дитини. Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.

фото: Донецька ОВА

Також загарбники пошкодили 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і магазин.

Пряма мова Філашкіна: "Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!".