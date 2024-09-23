Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российского обстрела Донетчины погибла женщина, еще 10 человек ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 23 сентября 2024, 14:13
Из-за российского обстрела Донетчины погибла женщина, еще 10 человек ранены
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

В результате российского обстрела Краматорска и села Шахово Донецкой области днем 23 сентября погибла 45-летняя женщина, еще 10 человек пострадали, в том числе 2 ребенка.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим ФилашкинОфис генерального прокурора

Прямая речь Филашкина: "По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Краматорска. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж".

Реклама:

Детали: Впоследствии Филашкин сообщил, что количество пострадавших возросло до 3 человек. Оккупанты повредили 8 частных домов.

 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

По данным прокуратуры, оккупанты атаковали город, предварительно, применяя РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.

Дословно ОГП: "Под ударами оккупантов оказались жилые дома. Во время атаки погибла 48-летняя женщина, а ее муж 48 лет и 61-летний житель получили ранения. Еще одна жительница 56 лет травмирована".

РЕКЛАМА:
 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Обновлено: Кроме того, россияне атаковали село Шахово Покровского района, от вражеского огня пострадали 7 человек, в том числе 2 ребенка. Двое из раненых доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.

 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Также захватчики повредили 24 частных дома, 3 админздания и магазин. 

Прямая речь Филашкина: "Это еще одно военное преступление россиян и еще одно жестокое напоминание о том, что оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь!".

Донецкая областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский отправился в Сумскую область и провел там Ставку

На Львовщине убили супругов: нападавший скрылся на их авто

Бархатный сезон "бавовны" СБУ: на нефтебазе в Воронежской области РФ было 20 резервуаров

Посол Швейцарии объяснил, почему его страна была на встрече Китая и Бразилии по "плану мира в Украине"

Комитет ВР рекомендовал историческое увеличение налогов ко второму чтению – нардеп

фотоНа Харьковщине разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задержаны 13 медицинских чиновников

Все новости...
Донецкая область
Таврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
Россияне обстреляли Краматорск: 5 раненых, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии
РФ атаковала частный сектор Славянска - три женщины ранены
Последние новости
20:14
В Латвии собрали помощи бригаде "Азов" на более чем 200 тысяч евро
20:12
В Украине запустили чат-бот для женщин, желающих присоединиться к армии: чем он полезен
20:08
Макрон призывает избегать двойных стандартов в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке
20:05
Столичные власти после жалоб киевлян вмешаются в работу загрязнителя воздуха
20:04
От российских ударов по Харьковской области два человека погибли, еще один ранен
19:59
ФутболУПЛ: Львовские "Карпаты" не смогли дома победить "Ингулец"
19:50
В Украине заработала "инвестняня": проекты "Астарта" и "Буковель" получат господдержку
19:44
Австралиец связал тросами детей, которые без разрешения плавали в его бассейне: его признали виновным в нападении
19:30
Google тестирует верификацию веб-сайтов в поисковой выдаче
19:09
Войска РФ более 20 раз обстреляли Никопольский район, пострадал мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: