Из-за российского обстрела Донетчины погибла женщина, еще 10 человек ранены

В результате российского обстрела Краматорска и села Шахово Донецкой области днем 23 сентября погибла 45-летняя женщина, еще 10 человек пострадали, в том числе 2 ребенка.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Офис генерального прокурора

Прямая речь Филашкина: "По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Краматорска. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж".

Реклама:

Детали: Впоследствии Филашкин сообщил, что количество пострадавших возросло до 3 человек. Оккупанты повредили 8 частных домов.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

По данным прокуратуры, оккупанты атаковали город, предварительно, применяя РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.

Дословно ОГП: "Под ударами оккупантов оказались жилые дома. Во время атаки погибла 48-летняя женщина, а ее муж 48 лет и 61-летний житель получили ранения. Еще одна жительница 56 лет травмирована".

РЕКЛАМА:

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Обновлено: Кроме того, россияне атаковали село Шахово Покровского района, от вражеского огня пострадали 7 человек, в том числе 2 ребенка. Двое из раненых доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Также захватчики повредили 24 частных дома, 3 админздания и магазин.

Прямая речь Филашкина: "Это еще одно военное преступление россиян и еще одно жестокое напоминание о том, что оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь!".