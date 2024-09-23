ЗМІ: Кількість похованих російських військових у Криму продовжує зростати

В окупованому Сімферополі на кладовищі Абдал зростає кількість нових могил російських військових, загиблих у війні проти України.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на жителя кримської столиці, ім'я якого редакція не може назвати з міркувань безпеки

Деталі: У виданні зазначають, що станом на середину вересня 2024 року на окремій військовій алеї сектора №127 кладовища Абдал-1 у Сімферополі з'явилося вже 60 могил загиблих російських військових. За словами місцевого мешканця, 10 днів тому їх було 56, а рік тому – лише 20.

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Дослівно: "Деяких загиблих військовослужбовців, уродженців кримської столиці, ховають поряд із могилами родичів, що померли, на тому ж Абдалі-1, а також на Абдалі-2 ("новому" Абдалі)."

Деталі: Окупаційна міська влада не повідомляє ніяких даних про загиблих: обставини і місце їхньої загибелі.

Нагадаємо: За даними Представництва президента України в АРК, в Криму поховано щонайменше 1312 російських військових, які загинули у війні проти України, з яких, ймовірно, 762 були громадянами України.

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За даними "Крим.Реалії", кількість підтверджених загиблих кримчан в лавах російської армії на війні проти України, перевищила 840 осіб. При цьому про смерть 40 із них стало відомо у серпні 2024 року.