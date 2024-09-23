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СМИ: Количество погребенных российских военных в Крыму продолжает расти

"Украинская правда"Понедельник, 23 сентября 2024, 15:39
СМИ: Количество погребенных российских военных в Крыму продолжает расти
Иллюстративное изображение. Фото: Getty Images

В оккупированном Симферополе на кладбище Абдал растет количество новых могил российских военных, погибших в войне против Украины.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на жителя крымской столицы, имя которого редакция не может назвать из соображений безопасности

Детали: В издании отмечают, что по состоянию на середину сентября 2024 года на отдельной военной аллее сектора №127 кладбища Абдал-1 в Симферополе появилось уже 60 могил погибших российских военных. По словам местного жителя, 10 дней назад их было 56, а год назад – только 20.

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Дословно: "Некоторых погибших военнослужащих, уроженцев крымской столицы, хоронят рядом с могилами умерших родственников на том же Абдале-1, а также на Абдале-2 ("новом" Абдале)."

Детали: Оккупационные городские власти не сообщают никаких данных о погибших: обстоятельства и место их гибели.

Напомним: По данным Представительства президента Украины в АРК, в Крыму похоронены по меньшей мере 1312 российских военных, погибших в войне против Украины, из которых, вероятно, 762 были гражданами Украины. 

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По данным "Крым.Реалии", количество подтвержденных погибших крымчан в рядах российской армии на войне против Украины, превысило 840 человек. При этом о смерти 40 из них стало известно в августе 2024 года.

войнаКрым
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