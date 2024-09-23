Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна в Гаазі: Росія не має права переписувати морське право

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 23 вересня 2024, 15:40
Україна в Гаазі: Росія не має права переписувати морське право
Антон Кориневич. Ілюстративне фото: Getty Images

Під час усних слуханнях в Арбітражному трибуналі в Гаазі у справі щодо прав України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич наголосив на необхідності притягнути РФ до відповідальності. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Деталі: Кориневич відзначив, що у цій справі Україна доводить численні порушення Росією морського права та демонструє, що "Росія не має права переписувати морське право". 

Реклама:

Він наголосив, що Росія стверджує, ніби всі 37 600 квадратних кілометрів Азовського моря є внутрішніми водами, на які дія Конвенції ООН з морського права (ЮНКЛОС) не поширюється. 

Але Україна наполягає, що трибунал не повинен виносити рішення, яке б відходило від тексту ЮНКЛОС і визнавати Азовське море внутрішніми водами декількох держав.

"Таке рішення поставило б під загрозу права України, а також держав, чиї судна історично транспортували мільйони тонн зерна, сталі та інших товарів до та з Маріуполя та Бердянська", – зауважив Кориневич.

РЕКЛАМА:

Він також наголосив на незаконності Керченського мосту і заявив, що його потрібно демонтувати. 

"Прохід через Керченську протоку має бути аналогічним тому, що був до початку цієї незаконної перешкоди судноплавству", – сказав Кориневич.

Він зазначив, що Україна просить трибунал застосовувати Конвенцію з морського права так, як вона написана. 

"Виконуйте обов’язкову юрисдикцію, яку надає вам ЮНКЛОС. І за невеликий, але важливий випадок протиправної поведінки Росії, який розглядається – порушення нею морського права – притягніть Росію до відповідальності", – заявив агент України.

Нагадаємо:

  • Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".
  • У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті. 
  • Основне заперечення Росії полягало в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.

МЗСРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський відправився на Сумщину і провів там Ставку

На Львівщині вбили подружжя: нападник втік на їхньому авто

Оксамитовий сезон "бавовни" СБУ: на нафтобазі у Воронезькій області РФ було 20 резервуарів

Посол Швейцарії пояснив, чому його країна була на зустрічі Китаю і Бразилії щодо "плану миру в Україні"

Комітет ВР рекомендував історичне збільшення податків до другого читання – нардеп

фотоНа Харківщині викрили велику схему ухилення від мобілізації: затримано 13 медичних посадовців

Усі новини...
МЗС
У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним
Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах до зими – МЗС
У МЗС відповіли Сікорському про неприпустимість компромісів щодо статусу Криму
Останні новини
22:03
легка атлетикаМагучіх: Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили
21:56
Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями
21:46
фотоПоліція каже, що разом з США та Інтерполом перекрила канал втечі українців до ЄС
21:31
Столтенберг визнав, що Захід не надав Україні летальну зброю вчасно
21:15
США та Британія атакували більш ніж десяток об'єктів єменських хуситів
21:11
У Білорусі заочно засудили українця за підрив російського літака А-50 у Мачулищах
21:05
футболРебров перевів Ярмоленка та Сватка в основний список збірної України
20:50
На території Румунії знову знайшли уламки "Шахеда"
20:49
Останній енергоблок, що перебуває в ремонті, під'єднають в середині жовтня
20:14
фотоУ Латвії зібрали допомоги бригаді "Азов" на понад 200 тисяч євро
Усі новини...
Реклама:
Реклама: