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Украина в Гааге: Россия не имеет права переписывать морское право

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 23 сентября 2024, 15:40
Украина в Гааге: Россия не имеет права переписывать морское право
Антон Кориневич. Иллюстративное фото: Getty Images

Во время устных слушаниях в Арбитражном трибунале в Гааге по делу о правах Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич отметил необходимость привлечь РФ к ответственности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Детали: Кориневич отметил, что в этом деле Украина доказывает многочисленные нарушения Россией морского права и демонстрирует, что "Россия не имеет права переписывать морское право".

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Он отметил, что Россия утверждает, что все 37 600 квадратных километров Азовского моря являются внутренними водами, на которые действие Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) не распространяется.

Но Украина настаивает, что трибунал не должен выносить решение, которое бы отходило от текста ЮНКЛОС, и признавать Азовское море внутренними водами нескольких государств.

"Такое решение поставило бы под угрозу права Украины, а также государств, чьи суда исторически транспортировали миллионы тонн зерна, стали и других товаров в и из Мариуполя и Бердянска", – отметил Кориневич.

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Он также отметил незаконность Керченского моста и заявил, что его нужно демонтировать.

"Проход через Керченский пролив должен быть аналогичным тому, что был до начала этого незаконного препятствия судоходству", – сказал Кориневич.

Он отметил, что Украина просит трибунал применять Конвенцию по морскому праву так, как она написана.

"Выполняйте обязательную юрисдикцию, которую предоставляет вам ЮНКЛОС. И за небольшой, но важный случай противоправного поведения России, который рассматривается – нарушение ею морского права – привлеките Россию к ответственности", – заявил агент Украины.

Напомним:

  • Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".
  • В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.
  • Основное возражение России заключалось в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.

МИДРосcияУкраина
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