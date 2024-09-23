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Британська розвідка підтвердила, що росіяни сповільнилися на Покровському напрямку

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 23 вересня 2024, 15:43
Британська розвідка підтвердила, що росіяни сповільнилися на Покровському напрямку
Фото: Getty Images

Покровськ і надалі є головною ціллю російських військ, але Сили оборони України змогли уповільнити просування РФ на цьому напрямку.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії щодо російсько-української війни, "Європейська правда"

Деталі: Британські оглядачі відзначили, що Росія з високою ймовірністю захопила Гродівку, що на схід від Покровська, та Українськ, що на південь від міста. Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська. 

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Водночас підкріплення українських військ, міські райони та українські оборонні споруди, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії на цьому напрямку за останній тиждень, сказано в огляді.

Тим часом у північно-східній частині Харківської області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Зараз вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл. 

Цілком ймовірно, що російські війська мають на меті досягти східного берега річки Оскіл, щоб використати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій.

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Ще на початку вересня британська розвідка писала про прискорення просування росіян до Покровська.

Також розвідка Британії стверджувала, що збільшення у серпні кількості жертв серед військових РФ пов'язане, серед іншого, з постійним тиском на Покровській дузі. 

Велика Британіярозвідкавійна
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