Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка подтвердила, что россияне замедлились на Покровском направлении

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 23 сентября 2024, 15:43
Британская разведка подтвердила, что россияне замедлились на Покровском направлении
Фото: Getty Images

Покровск и в дальнейшем является главной целью российских войск, но Силы обороны Украины смогли замедлить продвижение РФ на этом направлении.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: Британские обозреватели отметили, что Россия с высокой вероятностью захватила Гродовку, что к востоку от Покрвоска, и Украинск, что к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска.

Реклама:

В то же время подкрепление украинских войск, городские районы и украинские оборонительные сооружения, вероятно, способствовали замедлению продвижения России на этом направлении за последнюю неделю, сказано в обзоре.

Тем временем в северо-восточной части Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Сейчас они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

Вполне вероятно, что российские войска имеют целью достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций.

РЕКЛАМА:

Еще в начале сентября британская разведка писала об ускорении продвижения россиян к Покровску.

Также разведка Британии утверждала, что увеличение в августе количества жертв среди военных РФ связано, среди прочего, с постоянным давлением на Покровской дуге.

Великобританияразведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский отправился в Сумскую область и провел там Ставку

На Львовщине убили супругов: нападавший скрылся на их авто

Бархатный сезон "бавовны" СБУ: на нефтебазе в Воронежской области РФ было 20 резервуаров

Посол Швейцарии объяснил, почему его страна была на встрече Китая и Бразилии по "плану мира в Украине"

Комитет ВР рекомендовал историческое увеличение налогов ко второму чтению – нардеп

фотоНа Харьковщине разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задержаны 13 медицинских чиновников

Все новости...
СМИ: Количество погребенных российских военных в Крыму продолжает расти
Раненый в Краматорске украинский оператор Reuters вышел из комы
Генштаб: Оккупанты 89 раз атаковали позиции ВСУ – больше всего боев на Покровском направлении
ВСУ показали, как пробивали проходы в минных полях для прорыва на Курщине
Последние новости
21:46
фотоПолиция говорит, что вместе с США и Интерполом перекрыла канал бегства украинцев в ЕС
21:31
Столтенберг признал, что Запад не предоставил Украине летальное оружие вовремя
21:15
США и Британия атаковали более десятка объектов йеменских хуситов
21:11
В Беларуси заочно засудили украинца за подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах
21:05
ФутболРебров перевел Ярмоленко и Сватка в основной список сборной из-за травм Цыганкова и Миколенко
20:50
На территории Румынии снова нашли обломки "Шахеда"
20:49
Последний энергоблок, находящийся в ремонте, подключат в середине октября
20:14
фотоВ Латвии собрали помощи бригаде "Азов" на более чем 200 тысяч евро
20:12
В Украине запустили чат-бот для женщин, желающих присоединиться к армии: чем он полезен
20:08
Макрон призывает избегать двойных стандартов в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке
Все новости...
Реклама:
Реклама: