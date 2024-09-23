Британская разведка подтвердила, что россияне замедлились на Покровском направлении

Покровск и в дальнейшем является главной целью российских войск, но Силы обороны Украины смогли замедлить продвижение РФ на этом направлении.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: Британские обозреватели отметили, что Россия с высокой вероятностью захватила Гродовку, что к востоку от Покрвоска, и Украинск, что к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска.

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В то же время подкрепление украинских войск, городские районы и украинские оборонительные сооружения, вероятно, способствовали замедлению продвижения России на этом направлении за последнюю неделю, сказано в обзоре.

Тем временем в северо-восточной части Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Сейчас они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

Вполне вероятно, что российские войска имеют целью достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций.

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Еще в начале сентября британская разведка писала об ускорении продвижения россиян к Покровску.

Также разведка Британии утверждала, что увеличение в августе количества жертв среди военных РФ связано, среди прочего, с постоянным давлением на Покровской дуге.