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Синоптики: В Україні триває метеорологічне літо 

Анастасія ПроцПонеділок, 23 вересня 2024, 16:22
Синоптики: В Україні триває метеорологічне літо 
Ілюстративне фото: Getty Images

Метеорологічне літо в Україні затримується через аномально високі температури. Осінь настане, коли середньодобова температура кілька днів поспіль знизиться до 15 градусів.

Джерело: кореспондент Укрінформу з посиланням на слова речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи

Пряма мова: "У нас вересень зараз аномально теплий, бо ми перекриваємо у деякі дні на кілька градусів кліматичну норму. Зараз вона є набагато вищою. Ми досі не перейшли у метеорологічну осінь, бо у нас, по суті, зараз триває метеорологічне літо. Метеорологічна осінь настане тоді, коли середньодобова температура кілька днів поспіль буде нижчою за 15 градусів. Поки що такого ми не маємо".

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Передісторія:

  • Спікерка Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу 18 вересня повідомила, що восени теплих днів в Україні буде більше, ніж холодних.

погода
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