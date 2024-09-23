Синоптики: В Україні триває метеорологічне літо 

Метеорологічне літо в Україні затримується через аномально високі температури. Осінь настане, коли середньодобова температура кілька днів поспіль знизиться до 15 градусів.

Джерело: кореспондент Укрінформу з посиланням на слова речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи

Пряма мова: "У нас вересень зараз аномально теплий, бо ми перекриваємо у деякі дні на кілька градусів кліматичну норму. Зараз вона є набагато вищою. Ми досі не перейшли у метеорологічну осінь, бо у нас, по суті, зараз триває метеорологічне літо. Метеорологічна осінь настане тоді, коли середньодобова температура кілька днів поспіль буде нижчою за 15 градусів. Поки що такого ми не маємо".

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