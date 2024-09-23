Синоптики: В Україні триває метеорологічне літо
Понеділок, 23 вересня 2024, 16:22
Метеорологічне літо в Україні затримується через аномально високі температури. Осінь настане, коли середньодобова температура кілька днів поспіль знизиться до 15 градусів.
Джерело: кореспондент Укрінформу з посиланням на слова речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи
Пряма мова: "У нас вересень зараз аномально теплий, бо ми перекриваємо у деякі дні на кілька градусів кліматичну норму. Зараз вона є набагато вищою. Ми досі не перейшли у метеорологічну осінь, бо у нас, по суті, зараз триває метеорологічне літо. Метеорологічна осінь настане тоді, коли середньодобова температура кілька днів поспіль буде нижчою за 15 градусів. Поки що такого ми не маємо".
Реклама:
Передісторія:
- Спікерка Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу 18 вересня повідомила, що восени теплих днів в Україні буде більше, ніж холодних.