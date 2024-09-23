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Синоптики: В Украине продолжается метеорологическое лето

Анастасия ПроцПонедельник, 23 сентября 2024, 16:22
Синоптики: В Украине продолжается метеорологическое лето
Иллюстративное фото: Getty Images

Метеорологическое лето в Украине задерживается из-за аномально высоких температур. Осень наступит, когда среднесуточная температура несколько дней подряд снизится до 15 градусов.

Источник: корреспондент Укринформа со ссылкой на слова пресс-секретаря Укргидрометцентра Натальи Птухи

Прямая речь: "У нас сентябрь сейчас аномально теплый, потому что мы перекрываем в некоторые дни на несколько градусов климатическую норму. Сейчас она намного выше. Мы до сих пор не перешли в метеорологическую осень, потому что у нас, по сути, сейчас продолжается метеорологическое лето. Метеорологическая осень наступит тогда, когда среднесуточная температура несколько дней подряд будет ниже 15 градусов. Пока что такого мы не имеем".

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Предыстория:

  • Спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге 18 сентября сообщила, что осенью теплых дней в Украине будет больше, чем холодных.

погода
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