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Уряд Британії не змінив позицію щодо використання Storm Shadow для ударів по РФ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 23 вересня 2024, 17:04
Уряд Британії не змінив позицію щодо використання Storm Shadow для ударів по РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Речниця прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера заявила, що уряд країни не змінив своєї позиції щодо використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по РФ.

Джерело: "Європейська правда" на The Guardian

Деталі: Речниця зазначила, що британський уряд залишається в постійному контакті з українцями і завжди буде прислухатися до їхньої позиції.

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"Як ви можете очікувати на Генеральній Асамблеї ООН, ми будемо зосереджені на низці питань. Це включає постійну підтримку України в її захисті від російської агресії, а також припинення вогню в Газі і деескалацію напруженості в Лівані, серед іншого", – сказала речниця.

Коментуючи дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по російській території, речниця відзначила, що британська позиція "залишається незмінною". 

"Я думаю, як сказав прем'єр-міністр після своєї поїздки до Вашингтона минулого тижня, наші поточні дискусії щодо України не стосуються однієї конкретної одиниці військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну в цей вирішальний період протягом наступних кількох місяців із наближенням зими", – додала речниця.

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Перед зустріччю з президентом Джо Байденом під час поїздки до США офіційні особи заявили, що прем'єр Британії Кір Стармер наполягатиме на тому, щоб Вашингтон підтримав його план дозволити використовувати Storm Shadow для завдання ударів по території Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше підтримав дозвіл на далекобійні удари України, скептично оцінивши встановлені Владіміром Путіним "червоні лінії".

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Читайте також: Недалекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії.

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