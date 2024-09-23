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Правительство Британии не изменило позицию по использованию Storm Shadow для ударов по РФ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 23 сентября 2024, 17:04
Правительство Британии не изменило позицию по использованию Storm Shadow для ударов по РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера заявила, что правительство страны не изменило своей позиции относительно использования ракет Storm Shadow Украиной для ударов по РФ.

Источник: "Европейская правда" на The Guardian

Детали: пресс-секретарь отметила, что британское правительство остается в постоянном контакте с украинцами и всегда будет прислушиваться к их позиции.

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"Как вы можете ожидать на Генеральной ассамблее ООН, мы будем сосредоточены на ряде вопросов. Это включает постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане, среди прочего", – сказала пресс-секретарь.

Комментируя разрешение на удары ракетами Storm Shadow по российской территории, пресс-секретарь отметила, что британская позиция "остается неизменной".

"Я думаю, как сказал премьер-министр после своей поездки в Вашингтон на прошлой неделе, наши текущие дискуссии по Украине не касаются одной конкретной единицы военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в этот решающий период в течение следующих нескольких месяцев с приближением зимы", – добавила пресс-секретарь.

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Перед встречей с президентом Джо Байденом во время поездки в США официальные лица заявили, что премьер Великобритании Кир Стармер будет настаивать на том, чтобы Вашингтон поддержал его план позволить использовать Storm Shadow для нанесения ударов по территории России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее поддержал разрешение на дальнобойные удары Украины, скептически оценив установленные Владимиром Путиным "красные линии".

По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Читайте также: Недальнобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.

Великобританияоружиепомощь Украине
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