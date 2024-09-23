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Президент Фінляндії закликав зняти обмеження на удари України по РФ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Понеділок, 23 вересня 2024, 17:19
Президент Фінляндії закликав зняти обмеження на удари України по РФ
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото з Facebook

Фінський президент Александр Стубб вважає, що західні держави включно зі США повинні зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії.

Джерело: "Європейська правда", Стубб в інтерв’ю The New York Times

Деталі: Стубб закликав союзників на глобальному Заході, включно зі Сполученими Штатами, "дозволити Україні боротися без зв'язаних за спиною рук і зняти" обмеження на далекобійні удари.

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"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, починаючи з фінансів, починаючи з боєприпасів, починаючи з транспортних засобів, а також дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне, якщо це буде самооборона і в межах міжнародних правил", – додав він.

Президент Фінляндії наголосив, що Росія – це імперська держава, й експансія "зашита в її ДНК".

"Тому нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну, і я думаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє – це сила. Головне – дозволити Україні вести цю війну без будь-яких обмежень, а все, що після цього – вторинне", – наголосив Стубб.

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Фінський президент додав, що більша свобода дій України дозволить швидше наблизити "мирні переговори".

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги країні у боротьбі і дозволити використання наданої зброї для ударів по Росії.

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Читайте також: Недалекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії.

ФінляндіявійнаРосіяУкраїна
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