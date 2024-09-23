Президент Финляндии призвал снять ограничения на удары Украины по РФ

Финский президент Александр Стубб считает, что западные государства, включая США, должны снять ограничения на дальнобойные удары по территории России.

Источник: "Европейская правда", Стубб в интервью The New York Times

Детали: Стубб призвал союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, "позволить Украине бороться без связанных за спиной рук и снять" ограничения на дальнобойные удары.

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"Мы должны продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным, если это будет самооборона и в рамках международных правил", – добавил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что Россия – это имперское государство, и экспансия "зашита в ее ДНК".

"Поэтому нам нужно убедить Путина, что ему нет смысла продолжать эту войну, и я думаю, что Путин должен проиграть и войну, и мир, потому что единственное, что он понимает – это сила. Главное – позволить Украине вести эту войну без каких-либо ограничений, а все, что после этого – вторично", – подчеркнул Стубб.

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Финский президент добавил, что большая свобода действий Украины позволит быстрее приблизить "мирные переговоры".

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что союзники Украины должны прекратить колебаться относительно помощи стране в борьбе и позволить использование предоставленного оружия для ударов по России.

По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

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