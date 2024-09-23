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Президент Финляндии призвал снять ограничения на удары Украины по РФ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПонедельник, 23 сентября 2024, 17:19
Президент Финляндии призвал снять ограничения на удары Украины по РФ
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из Facebook

Финский президент Александр Стубб считает, что западные государства, включая США, должны снять ограничения на дальнобойные удары по территории России.

Источник: "Европейская правда", Стубб в интервью The New York Times

Детали: Стубб призвал союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, "позволить Украине бороться без связанных за спиной рук и снять" ограничения на дальнобойные удары.

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"Мы должны продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным, если это будет самооборона и в рамках международных правил", – добавил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что Россия – это имперское государство, и экспансия "зашита в ее ДНК".

"Поэтому нам нужно убедить Путина, что ему нет смысла продолжать эту войну, и я думаю, что Путин должен проиграть и войну, и мир, потому что единственное, что он понимает – это сила. Главное – позволить Украине вести эту войну без каких-либо ограничений, а все, что после этого – вторично", – подчеркнул Стубб.

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Финский президент добавил, что большая свобода действий Украины позволит быстрее приблизить "мирные переговоры".

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что союзники Украины должны прекратить колебаться относительно помощи стране в борьбе и позволить использование предоставленного оружия для ударов по России.

По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Читайте также: Недальнобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.

ФинляндиявойнаРосcияУкраина
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