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Міноборони: Українські військові виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки ШІ

Тетяна ОлійникПонеділок, 23 вересня 2024, 19:37
Міноборони: Українські військові виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки ШІ
Фото - Міноборони

12 тисяч одиниць російської техніки щотижня виявляють українські військові завдяки платформі штучного інтелекту Avengers.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко

Деталі: У відомстві повідомляють, що платформу розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. Результату досягають шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.

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Завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Водночас платформа продовжує вдосконалювати вміння розпізнавання різноманітної техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.

Пряма мова: "Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники".

МіноборониШтучний інтелектЗбройні сили
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