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Минобороны: Украинские военные обнаруживают 12 тысяч целей еженедельно благодаря ИИ

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 сентября 2024, 19:37
Минобороны: Украинские военные обнаруживают 12 тысяч целей еженедельно благодаря ИИ
Фото - Минобороны

12 тысяч единиц российской техники еженедельно обнаруживают украинские военные благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers.

Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко

Детали: В ведомстве сообщают, что платформу разработал Центр инноваций Министерства обороны Украины. Результата достигают путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер.

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Благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. В то же время платформа продолжает совершенствовать умение распознавания разнообразной техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, движущихся по грунтовым дорогам.

Прямая речь: "Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, является уникальной в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники".

МинобороныИскусственный интеллектВооруженные силы
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