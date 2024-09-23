Данія дасть Україні €16 мільйонів на відновлення енергетики

Уряд Данії надасть Україні 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) для відновлення енергетичної системи, яка зазнала російських атак.

Джерело: заява міністра клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларса Аагаарда, передає "Європейська правда"

Деталі: Новий внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним із найбільших з боку цієї держави. Про нього оголосили під час зустрічі в межах робочої групи країн "Групи семи" з питань енергетичної безпеки України.

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"Армія Путіна не лише перетинає українські кордони, Росія порушує правила війни своїми масованими атаками на українську систему електро– та теплопостачання", – підкреслив данський міністр.

Данська допомога фінансується в межах програми Міністерства закордонних справ Данії та, серед іншого, сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.

У квітні Україна підписала меморандум із Данією на суму понад 400 мільйонів євро на підтримку відбудови та енергетичної інфраструктури.

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Тоді ж Копенгаген оголошував про 5 мільйонів євро допомоги для відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.