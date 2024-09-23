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Дания даст Украине €16 миллионов на восстановление энергетики

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 23 сентября 2024, 19:56
Дания даст Украине €16 миллионов на восстановление энергетики
Ларс Аагаард. фото: Getty Images

Правительство Дании предоставит Украине 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) для восстановления энергетической системы, которая подверглась российским атакам.

Источник: заявление министра климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларса Аагаарда, передает "Европейская правда"

Детали: Новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства. О нем объявили во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по вопросам энергетической безопасности Украины.

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"Армия Путина не только пересекает украинские границы, Россия нарушает правила войны своими массированными атаками на украинскую систему электро– и теплоснабжения", – подчеркнул датский министр.

Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.

В апреле Украина подписала меморандум с Данией на сумму более 400 миллионов евро на поддержку восстановления и энергетической инфраструктуры.

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Тогда же Копенгаген объявлял о 5 миллионах евро помощи для восстановления украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.

ДанияУкраинаэнергетикаденьги
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