Дания даст Украине €16 миллионов на восстановление энергетики

Правительство Дании предоставит Украине 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) для восстановления энергетической системы, которая подверглась российским атакам.

Источник: заявление министра климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларса Аагаарда, передает "Европейская правда"

Детали: Новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства. О нем объявили во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по вопросам энергетической безопасности Украины.

Реклама:

"Армия Путина не только пересекает украинские границы, Россия нарушает правила войны своими массированными атаками на украинскую систему электро– и теплоснабжения", – подчеркнул датский министр.

Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.

В апреле Украина подписала меморандум с Данией на сумму более 400 миллионов евро на поддержку восстановления и энергетической инфраструктуры.

РЕКЛАМА:

Тогда же Копенгаген объявлял о 5 миллионах евро помощи для восстановления украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.