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Заступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ

Євген КізіловПонеділок, 23 вересня 2024, 20:24
Заступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ
Фото з місця подій. джерело: НАБУ

Прокурори САП і детективи НАБУ 23 вересня викрили заступницю прокурора Запорізької області на одержанні 40 тис. доларів хабаря.

Джерело: Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у соцмережах

Деталі: За даними правоохоронців, посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

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Її викрили "на гарячому" під час одержання усієї суми хабаря.

 
Фото з місця подій. Джерело: НАБУ

Попередня правова кваліфікація дій заступниці прокурора – ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря). Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Згідно з сайтом прокуратури Запорізької області, у її керівника Сергія Спільника є лише одна заступниця-жінка. Це – Наталя Максименко.

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Наталя Максименко. Фото прокуратури від 2020 року

Одночасно з цим повідомленням Офіс генерального прокурора опублікував у соцмережах допис, в якому запевняє, що "забезпечує повне сприяння НАБУ та САП у викритті корупційних правопорушень в органах прокуратури".

"Ми наполегливо реалізуємо курс на очищення системи від корупції та запобігання таким випадкам… Ця робота є постійним пріоритетом нашої діяльності, включаючи зміни внутрішніх процесів в прокуратурі, у тому числі, посилення внутрішнього контролю", - наводиться в повідомленні цитата генпрокурора Андрія Костіна.

прокуратурахабарЗапорізька область
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