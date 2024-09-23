Заступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі – НАБУ
Прокурори САП і детективи НАБУ 23 вересня викрили заступницю прокурора Запорізької області на одержанні 40 тис. доларів хабаря.
Джерело: Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у соцмережах
Деталі: За даними правоохоронців, посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.
Її викрили "на гарячому" під час одержання усієї суми хабаря.
Попередня правова кваліфікація дій заступниці прокурора – ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря). Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Згідно з сайтом прокуратури Запорізької області, у її керівника Сергія Спільника є лише одна заступниця-жінка. Це – Наталя Максименко.
Одночасно з цим повідомленням Офіс генерального прокурора опублікував у соцмережах допис, в якому запевняє, що "забезпечує повне сприяння НАБУ та САП у викритті корупційних правопорушень в органах прокуратури".
"Ми наполегливо реалізуємо курс на очищення системи від корупції та запобігання таким випадкам… Ця робота є постійним пріоритетом нашої діяльності, включаючи зміни внутрішніх процесів в прокуратурі, у тому числі, посилення внутрішнього контролю", - наводиться в повідомленні цитата генпрокурора Андрія Костіна.