Заместительницу прокурора Запорожской области поймали на взятке – НАБУ

Прокуроры САП и детективы НАБУ 23 сентября разоблачили заместительницу прокурора Запорожской области на получении 40 тыс. долларов взятки.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в соцсетях

Детали: По данным правоохранителей, чиновница требовала деньги за изменение подследственности в уголовном производстве, отмену ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности.

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Ее взяли "на горячем" во время получения всей суммы взятки.

Фото с места событий. Источник: НАБУ

Предварительная правовая квалификация действий заместителя прокурора - ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки). Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно сайту прокуратуры Запорожской области, у ее руководителя Сергея Спильника есть только одна заместительница-женщина. Это – Наталья Максименко.

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Наталья Максименко. Фото прокуратуры от 2020 года

Одновременно с этим сообщением Офис генерального прокурора опубликовал в соцсетях пост, в котором уверяет, что "обеспечивает полное содействие НАБУ и САП в разоблачении коррупционных правонарушений в органах прокуратуры".

"Мы настойчиво реализуем курс на очищение системы от коррупции и предотвращение таких случаев... Эта работа является постоянным приоритетом нашей деятельности, включая изменения внутренних процессов в прокуратуре, в том числе, усиление внутреннего контроля", - приводится в сообщении цитата генпрокурора Андрея Костина.