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Шольц проти дальніх ударів по РФ: Несумісно з моєю особистою позицією

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 23 вересня 2024, 21:16
Шольц проти дальніх ударів по РФ: Несумісно з моєю особистою позицією
Олаф Шольц. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що не підтримує послаблення обмежень на використання Україною німецької зброї, аби вона завдавала удари по території Росії.

Джерело: Шольц у Нью-Йорку перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським 23 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Шольц заявив, що німецький уряд ухвалив "кілька рішень" щодо військової підтримки України, "які для мене є дуже зрозумілими". Серед них – те, що Німеччина не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

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"Це (далекобійні удари по Росії. – Ред.) не сумісно з моєю особистою позицією… Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини", – додав він.

Канцлер ФРН також укотре повторив, що Берлін не буде постачати Україні високоточну зброю великої дальності в майбутньому, незалежно від рішень, ухвалених партнерами у НАТО.

Найдалекобійнішою зброєю, яку наразі постачає Німеччина, є ракетна установка Mars II, що може уражати цілі на відстані 84 кілометрів. Її, а також Panzerhaubitze 2000 з радіусом дії 56 кілометрів Берлін дозволяє використовувати проти цілей на російській території біля Харківської області.

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За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Читайте також: Недалекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії.

ШольцНімеччинавійнаРосія
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