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Шольц против дальних ударов по РФ: Несовместимо с моей личной позицией

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 23 сентября 2024, 21:16
Шольц против дальних ударов по РФ: Несовместимо с моей личной позицией
Олаф Шольц. фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России.

Источник: Шольц в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины, "которые для меня очень понятны". Среди них – то, что Германия не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

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"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил он.

Канцлер ФРГ также в очередной раз повторил, что Берлин не будет поставлять Украине высокоточное оружие большой дальности в будущем, независимо от решений, принятых партнерами по НАТО.

Самым дальнобойным оружием, которое сейчас поставляет Германия, является ракетная установка Mars II, которая может поражать цели на расстоянии 84 километров. Ее, а также Panzerhaubitze 2000 с радиусом действия 56 километров Берлин позволяет использовать против целей на российской территории возле Харьковской области.

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По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Читайте также: Недалекобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.

ШольцГерманиявойнаРосcия
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