Bihus.Info знайшли у кількох депутатів незадекларовані люксові автівки

Журналісти Bihus.Info встановили, що деякі народні депутати продовжують оновлювати свої автопарки, записуючи нові машини на родичів або ж споріднені компанії і не декларуючи їхнє використання.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Як з'ясували журналісти, нардеп від депутатської групи "Довіра" Сергій Мінько нині приїжджає на парламентські засідання на новій BMW X7, 2022 року випуску. Авто придбане навесні 2024-го, і тоді вартість схожих автомобілів починалася з 90 тисяч доларів. В декларації народного депутата цієї машини немає.

Реклама:

BMW X7 нардепа Мінька. Фото: Bihus.Info

І це не єдина люксова "обновка" нардепа. Журналісти помітили, що з заміського маєтку, в якому проживає родина Мінька, нардеп виїжджає вже на Mercedes GLE 53 AMG, 2023 року випуску. Ця машина також придбана навесні і вартість схожих сягає щонайменше 120 тисяч доларів. Mercedes в декларації народного депутата також відсутній.

Обидві автівки записані на компанію "Агрорекавері", яка належить сестрі народного обранця Ірині Гришиній. За документами вона займається рослинництвом і вирощуванням зернових культур. Фірму створили у квітні 2024 року та відразу ж почали записувати на неї дорогі автомобілі.

Mercedes GLE 53 AMG нардепа Мінька. Фото: Bihus.Info

На нове авто пересів і нардеп від "Слуги народу" Сергій Мандзій. В Раду він приїжджає на новій Toyota Land Cruiser Prado. Цінник у таких – близько 55 тисяч доларів. Автівка зареєстрована в лютому цього року на компанію "Системи для бізнесу 2", власником якої, за документами, значиться сам Сергій Мандзій.

РЕКЛАМА:

Нардеп заявив, що новим автомобілем користується на правах оренди, а інформація про користування ним буде відображена в деклараціях за відповідний період – згідно до вимог законодавства.

Toyota Land Cruiser Prado нардепа Мандзія. Фото: Bihus.Info

Інший "слуга" — з Бердичева — Богдан Кицак, який, згідно з декларацією, жодною автівкою не володіє, на одне з останніх засідань Верховної Ради приїхав на Toyota RAV 4, 2023 року випуску. Вартість такої Toyota зараз стартує з 36 тисяч доларів, а її власницею на початку 2024-го стала 69-річна матір Кицака, яка працювала в Бердичівському педагогічному коледжі. Жінка, за словами колег, з початку повномасштабного вторгнення не живе в Україні.

Кицак спочатку заявив журналістам, що свого автомобіля в нього нема і він часом користується машинами друзів, але потім зізнався і пообіцяв внести це авто в декларацію. Депутат заявив, що придбав машину за гроші, отримані з продажу родинної нерухомості.

Toyota RAV 4 нардепа Кицака. Фото: Bihus.Info

Найдорожче оновлення автопарку обійшлося народному обранцю із депутатської групи "За майбутнє" Анатолію Урбанському. Новенький MERCEDES-BENZ G 63 AMG, придбаний дружиною Оленою Урбанською, вартував сімейному гаманцю 8 мільйонів гривень. Дружина нардепа — підприємиця і займається ресторанною діяльністю. Втім, її дохід у 2023-му склав трохи більше половини вартості придбаного авто.