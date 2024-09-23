Bihus.Info нашли у нескольких депутатов незадекларированные люксовые автомобили

Журналисты Bihus.Info установили, что некоторые народные депутаты продолжают обновлять свои автопарки, записывая новые машины на родственников или же родственные компании и не декларируя их использование.

Источник: Bihus.Info

Детали: Как выяснили журналисты, нардеп от депутатской группы "Доверие" Сергей Минько сейчас приезжает на парламентские заседания на новой BMW X7, 2022 года выпуска. Авто приобретено весной 2024-го, и тогда стоимость похожих автомобилей начиналась с 90 тысяч долларов. В декларации народного депутата этой машины нет.

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BMW X7 нардепа Минько. Фото: Bihus.Info

И это не единственная люксовая "обновка" нардепа. Журналисты заметили, что из загородного имения, в котором проживает семья Минько, нардеп выезжает уже на Mercedes GLE 53 AMG 2023 года выпуска. Эта машина также приобретена весной и стоимость похожих достигает не менее 120 тысяч долларов. Mercedes в декларации народного депутата также отсутствует.

Обе машины записаны на компанию "Агрорекавери", которая принадлежит сестре народного избранника Ирине Гришиной. По документам она занимается растениеводством и выращиванием зерновых культур. Фирму создали в апреле 2024 года и сразу же начали записывать на нее дорогие автомобили.

Mercedes GLE 53 AMG нардепа Минько. Фото: Bihus.Info

На новое авто пересел и нардеп от "Слуги народа" Сергей Мандзий. В Раду он приезжает на новой Toyota Land Cruiser Prado. Ценник у таких - около 55 тысяч долларов. Автомобиль зарегистрирован в феврале этого года на компанию "Системы для бизнеса 2", владельцем которой, по документам, значится сам Сергей Мандзий.

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Нардеп заявил, что новым автомобилем пользуется на правах аренды, а информация о пользовании им будет отражена в декларациях за соответствующий период - согласно требованиям законодательства.

Toyota Land Cruiser Prado нардепа Мандзия. Фото: Bihus.Info

Другой "слуга" - из Бердичева - Богдан Кицак, который, согласно декларации, ни одной машиной не владеет, на одно из последних заседаний Верховной Рады приехал на Toyota RAV 4, 2023 года выпуска. Стоимость такой Toyota сейчас стартует с 36 тысяч долларов, а ее владелицей в начале 2024-го стала 69-летняя мать Кицака, которая работала в Бердичевском педагогическом колледже. Женщина, по словам коллег, с начала полномасштабного вторжения не живет в Украине.

Кицак сначала заявил журналистам, что своего автомобиля у него нет и он иногда пользуется машинами друзей, но потом признался и пообещал внести это авто в декларацию. Депутат заявил, что приобрел машину за деньги, полученные от продажи семейной недвижимости.

Toyota RAV 4 нардепа Кицака. Фото: Bihus.Info

Самое дорогое обновление автопарка обошлось народному избраннику из депутатской группы "За будущее" Анатолию Урбанскому. Новенький MERCEDES-BENZ G 63 AMG, приобретенный женой Еленой Урбанской, стоил семейному кошельку 8 миллионов гривен. Жена нардепа - предпринимательница и занимается ресторанной деятельностью. Впрочем, ее доход в 2023-м составил чуть больше половины стоимости приобретенного авто.