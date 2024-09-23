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Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники

Тетяна ОлійникПонеділок, 23 вересня 2024, 23:46
Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники
Фото - Getty Images

Увечері 23 вересня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники, в кількох областях оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:56 військові повідомили про БпЛА на Сумщині, на заході у напрямку Чернігівщини, на півдні у напрямку Полтавщини та Харківщини також БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс південно-західний.

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О 22:10 з'явилась інформація про БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

О 22:39 Повітряні сили написали про БпЛА в районі Черкас, курс південно-західний.

О 22:45 повідомили про ударні БпЛА на межі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей; БпЛА на сході Миколаївщини, курс на північ; БпЛА на Херсонщині, які прямують на Миколаївщину, курс північно-західний та нову групу ударних ворожих БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

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О 22:48 повітряну тривогу оголосили на Київщині. Повітряні сили написали про швидкісну ціль на Чернігівщині у напрямку Київської області.

О 22:56 на Київщині та в низці областей оголосили відбій.

О 23:36 військові попередили про групи ударних ворожих БпЛА на Сумщині у південній та центральній частині, курсом на південний захід (Полтавщина), у східній частині курс на захід (Чернігівщина); БпЛА в районі Оржиці (Полтавщина) курсом на Черкаси та БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на північний захід.

О 23:53 стало відомо про нові групи ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, курс на північ. Також повідомили про БпЛА на Миргород з півночі.

повітряна тривогаШахед
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