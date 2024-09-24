Росіяни з кількох напрямків запустили ударні безпілотники

Увечері 23 вересня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники, в кількох областях оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:56 військові повідомили про БпЛА на Сумщині, на заході у напрямку Чернігівщини, на півдні у напрямку Полтавщини та Харківщини також БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс південно-західний.

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О 22:10 з'явилась інформація про БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

О 22:39 Повітряні сили написали про БпЛА в районі Черкас, курс південно-західний.

О 22:45 повідомили про ударні БпЛА на межі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей; БпЛА на сході Миколаївщини, курс на північ; БпЛА на Херсонщині, які прямують на Миколаївщину, курс північно-західний та нову групу ударних ворожих БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

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О 22:48 повітряну тривогу оголосили на Київщині. Повітряні сили написали про швидкісну ціль на Чернігівщині у напрямку Київської області.

О 22:56 на Київщині та в низці областей оголосили відбій.

О 23:36 військові попередили про групи ударних ворожих БпЛА на Сумщині у південній та центральній частині, курсом на південний захід (Полтавщина), у східній частині курс на захід (Чернігівщина); БпЛА в районі Оржиці (Полтавщина) курсом на Черкаси та БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на північний захід.

О 23:53 стало відомо про нові групи ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, курс на північ. Також повідомили про БпЛА на Миргород з півночі.

Опівночі 24 вересня Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Миргород зі сходу.

Дослівно Повітряні сили о 01:15: "Щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом; БпЛА з Чернігівщини на Київщину західним курсом; БпЛА з Потавщини на Київщину західним Курсом; БпЛА з Черкащини на Київщину північно-західним курсом; Декілька груп БпЛА в центральній частині Полтавщини (між Миргородом та Полтавою) прямують на південь та південний-захід; Групи БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини; БпЛА з Одещини на Вінниччину північно-західним курсом; БпЛА в центральній частині Одеської області курсом на Вінниччину; Нові групи БпЛА з Херсонської області прямують у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний".

2:12: "Ворожі ударні БпЛА продовжують рух у тих самих областях, за тим же напрямком;

БпЛА з Вінниччини прямує у напрямку Хмельницької області".

3:30: "Ворожі ударні БпЛА продовжують рух:

1. Декілька груп БпЛА у Полтавській області тримають курс на Миргород;

2. БпЛ на Півночі Полтавщини курс на захід;

3. БпЛА на Полтавщині район Хоролу курс на захід;

4. БпЛА на півдні Полтавщини курсом на Кременчук;

5. БпЛА на південному заході Харківщині заходять у Полтавську область західним курсом;

6. БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курс північно-західний;

7. БпЛА на півдні Черкащини курс на захід та на схід;

8. БпЛА у центральній Частині Черкащини у напрямку Черкас із заходу;

9. БпЛА в районі Переяслова курс на захід;

10. БпЛА на півдні Київщини, курс північно-східний;

11. БпЛА на півночі та півдні Кіровоградської області курс на північ.

12. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, північно-західним курсом".

4:24: "Щодо руху ударних БпЛА:

1. БпЛА на півдні Київщини рух у напрямку Білої Церкви з півдня та сходу;

2. БпЛА західніше від Переяслава, рух на захід;

3. Групи БпЛА на сході Черкащини, рух на захід;

4. БпЛА в районі Новоархангельська (Кіровоградська область), північно-західний напрямок;

5. БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на Київщину;

6. БпЛА курсом на Миргород з півдня Полтавщини;

7. У районі Лохвиці (Полтавщина), курс північно-західний".

5:44: "БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курс південно-західний:

БпЛА на сході Київщини, курс південно-західний;

БпЛА західним курсом з Сумщини на Чернігівщину;

БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину".