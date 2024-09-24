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Россияне с нескольких направлений запустили ударные беспилотники

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоВторник, 24 сентября 2024, 04:24
Россияне с нескольких направлений запустили ударные беспилотники
Фото - Getty Images

Вечером 23 сентября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники, в нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:56 военные сообщили о БПЛА в Сумской области, на западе в направлении Черниговщины, на юге в направлении Полтавщины и Харьковщины также БПЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс юго-западный.

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В 22:10 появилась информация о БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины.

В 22:39 Воздушные силы написали о БпЛА в районе Черкасс, курс юго-западный.

В 22:45 сообщили об ударных БпЛА на границе Полтавской, Сумской и Черниговской областей; БпЛА на востоке Николаевщины, курс на север; БпЛА на Херсонщине, которые направляются на Николаевщину, курс северо-западный и новую группу ударных вражеских БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.

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В 22:48 воздушную тревогу объявили на Киевщине. Воздушные силы написали о скоростной цели на Черниговщине в направлении Киевской области.

В 22:56 на Киевщине и в ряде областей объявили отбой.

В 23:36 военные предупредили о группах ударных вражеских БпЛА на Сумщине в южной и центральной части, курсом на юго-запад (Полтавщина), в восточной части курс на запад (Черниговщина); БпЛА в районе Оржицы (Полтавщина) курсом на Черкассы и БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсом на северо-запад.

В 23:53 стало известно о новых группах ударных вражеских БпЛА на юге Николаевской области, курс на север. Также сообщили о БпЛА на Миргород с севера.

Дословно Воздушные силы в 01:15: "Относительно движения вражеских ударных БпЛА:
1. БпЛА с Киевщины на Житомирщину западным курсом;
2. БпЛА с Черниговщины на Киевщину западным курсом;
3. БпЛА с Потавщины на Киевщину западным курсом;
4. БпЛА с Черкасской области на Киевщину северо-западным курсом;
5. Несколько групп БпЛА в центральной части Полтавщины (между Миргородом и Полтавой) направляются на юг и юго-запад;
6. Группы БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины;
7. БпЛА из Одесской области на Виннитчину северо-западным курсом;
8. БпЛА в центральной части Одесской области курсом на Виннитчину;
9. Новые группы БпЛА из Херсонской области направляются в направлении Николаевщины, курс северо-западный".

2:12: "Вражеские ударные БпЛА продолжают движение в тех же областях, по тому же направлению;

БпЛА из Винницкой области направляется в направлении Хмельницкой области".

3:30: "Вражеские ударные БпЛА продолжают движение:
1. Несколько групп БпЛА в Полтавской области держат курс на Миргород;
2. БпЛА на Севере Полтавщины курс на запад;
3. БпЛА на Полтавщине район Хорола курс на запад;
4. БпЛА на юге Полтавщины курсом на Кременчуг;
5. БпЛА на юго-западе Харьковщины заходят в Полтавскую область западным курсом;
6. БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину курс северо-западный;
7. БпЛА на юге Черкасской области курс на запад и на восток;
8. БпЛА в центральной части Черкасской области в направлении Черкасс с запада;
9. БпЛА в районе Переяслова курс на запад;
10. БпЛА на юге Киевщины, курс северо-восточный;
11. БпЛА на севере и юге Кировоградской области, курс на север;
12. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, северо-западным курсом".

4:24: "Относительно движения ударных БпЛА:
1. БпЛА на юге Киевщины движение в направлении Белой Церкви с юга и востока;
2. БпЛА западнее Переяслава, движение на запад;
3. Группы БпЛА на востоке Черкасской области, движение на запад;
4. БпЛА в районе Новоархангельска (Кировоградская область) северо-западное направление;
5. БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей курсом на Киевщину;
6. БпЛА курсом на Миргород с юга Полтавщины;
7. В районе Лохвицы (Полтавщина), курс северо-западный".

5:44: "БпЛА с Черниговщины на Киевщину, курс юго-западный:
БпЛА на востоке Киевщины, курс юго-западный;
БпЛА западным курсом с Сумщины на Черниговщину;
БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину".

воздушная тревогаШахедбеспилотники
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