Зеленський в ООН: Україна готується до другого Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський виступив на Саміті майбутнього в ООН та закликав до глобальної єдності аби подолати руйнівну силу Росії та її спільників.

Джерело: промова Зеленського на Саміті майбутнього, яку транслювало "Суспільне"

Пряма мова: "Цього разу, під час роботи над Пактом заради майбутнього, та ж сама невелика група з семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, завжди виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які посилюють ефективність Статуту ООН. Ця група завжди поводилася так, коли ООН намагалася зробити щось, що працює на благо всіх.

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Світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – як тут, в ООН, так і через Саміти миру для України, де ми прагнемо подолати руйнівність Росії та її спільників".

Деталі: Глава держави зазначив, що Україна готується до другого Саміту миру: працює над продовольчою й енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності. Також розглянуть питання щодо звільнення полонених та відновлення територіальної цілісності.

Президент також подякував Німеччині і Намібії за їхню спільну роботу над Пактом заради майбутнього; Замбії та Швеції за сприяння переговорам щодо Глобального цифрового договору; Ямайці та Нідерландам, які співголовували в міжурядовому процесі над Декларацією для майбутніх поколінь та країнам Африки за спільну позицію.