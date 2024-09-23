Зеленский в ООН: Украина готовится ко второму Саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Саммите будущего в ООН и призвал к глобальному единству чтобы преодолеть разрушительную силу России и ее сообщников.

Источник: речь Зеленского на Саммите будущего, которую транслировало "Суспільне"

Прямая речь: "На этот раз, во время работы над Пактом ради будущего, та же самая небольшая группа из семи сообщников во главе с Россией снова действовала деструктивно, всегда выступая против любых глобальных инициатив, которые усиливают эффективность Устава ООН. Эта группа всегда вела себя так, когда ООН пыталась сделать что-то, что работает на благо всех.

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Мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии. И я говорю это как президент Украины, страны, которая противостоит жестокой колониальной агрессии России. И мы точно знаем, как много может достичь глобальное единство - как здесь, в ООН, так и через Саммиты мира для Украины, где мы стремимся преодолеть разрушительность России и ее сообщников".

Детали: Глава государства отметил, что Украина готовится ко второму Саммиту мира: работает над продовольственной и энергетической безопасностью и привлечением России к ответственности. Также рассмотрят вопрос об освобождении пленных и восстановлении территориальной целостности.

Президент также поблагодарил Германию и Намибию за их совместную работу над Пактом ради будущего; Замбию и Швецию за содействие переговорам по Глобальному цифровому договору; Ямайку и Нидерланды, которые сопредседательствовали в межправительственном процессе над Декларацией для будущих поколений и страны Африки за общую позицию.