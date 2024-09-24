У Харкові пролунав сильний вибух, мер повідомив про приліт і пожежу
Вівторок, 24 вересня 2024, 03:42
Вночі 24 вересня в Харкові пролунав сильний вибух, після прильоту в одному з районів виникла пожежа.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов
Деталі: О 3:38 Терехов і Синєгубов повідомили про вибух у Харкові.
Реклама:
За повідомленням Терехова, вибух був потужним.
Оновлено: Пізніше Терехов повідомив про приліт і пожежу в Київському районі.
Пряма мова Терехова: "Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета.
РЕКЛАМА:
Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило".