У Харкові пролунав сильний вибух, мер повідомив про приліт і пожежу

Вночі 24 вересня в Харкові пролунав сильний вибух, після прильоту в одному з районів виникла пожежа.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 3:38 Терехов і Синєгубов повідомили про вибух у Харкові.

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За повідомленням Терехова, вибух був потужним.

Оновлено: Пізніше Терехов повідомив про приліт і пожежу в Київському районі.

Пряма мова Терехова: "Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета.

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Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило".